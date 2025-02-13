Оплавился штекер со стороны БП.

Эпопея с перегревом и плавлением 16-контактных кабелей питания и коннекторов продолжается. На этот раз появилось первое сообщение о плавлении кабеля от владельца видеокарты GeForce RTX 5080 в исполнении ROG Astral от компании ASUS. История пользователя Reddit под псевдонимом Ambitious_Ladder1320 даёт понять, что система сигнализации проблем с подключением кабеля питания, реализованная в моделях ROG Astral, работает и, вероятно, предотвратила более серьёзные последствия: владелец увидел на карте загоревшийся красный диод, указывающий на неполадки, и проверив кабель питания обнаружил, что тот оплавился со стороны блока питания. Видеокарта не пострадала. Владелец утверждает, что старательно подключал все кабели.

Источник изображения: Phil Reid, Unsplash (отредактировано)

Пользователь Reddit под псевдонимом Affectionate-Memory4, утверждающий, что является инженером электриком и работал в ряде крупных компаний, включая GIGABYTE и Intel, поделился своим мнением о новом разъёме питания, заявив, что он разработан без какого-либо «запаса прочности», поэтому даже небольшие отклонения от нормы, неизбежные в реальных условиях эксплуатации потребительского оборудования, могут привести к рассматриваемым последствиям. По мнению специалиста, максимальная мощность для рассматриваемых 16-контактных кабелей и разъёмов должна составлять 375 Вт, и производителям видеокарт следует избегать превышение этого предела. Специалист также похвалил компанию ASUS за использование дополнительных шунтирующих резисторов в видеокартах ROG Astral, что позволяет реализовать дополнительные меры защиты.

«ASUS и, возможно, некоторые другие [производители], о которых я не знаю, по крайней мере, попытались уменьшить опасность. На печатной плате ASUS ROG Astral размещается второй блок шунтирующих резисторов перед объединением всех контактов 12 В в один большой блок, по одному на каждый вывод. Насколько я могу судить, у них нет возможности что-либо сделать для распределения нагрузки между контактами, но видеокарта может, хотя бы, выявить опасность, чтобы предупредить пользователя или, возможно, во избежание повреждений самой предпринять действия путём регулирования питания или отключения», — Affectionate-Memory4, Reddit.

Как отмечают в VideoCardz, некоторые пользователи могут даже не подозревать о появлении первых признаков плавления или перегрева. Так, на днях автор портала DSOGaming обнаружил, что в одной из его систем с RTX 4090 коннектор питания частично оплавился, при этом система работает без сбоев уже около двух лет.