Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Moleculo
Crytek заморозила разработку следующей Crysis и объявила о сокращении персонала
Силы сосредоточат на Hunt: Showdown 1896 и CRYENGINE.

Представители компании Crytek сообщили в социальных сетях о заморозке следующей Crysis и сокращении персонала. Под увольнение подпадают 15% сотрудников из текущей команды в 400 человек.

Источник изображения: Crytek и DSOGaming

Как стало известно, разработка новой игры во франшизе Crysis была приостановлена ещё в третьем квартале 2024 года, разработчиков перевели на другой проект компании — Hunt: Showdown 1896. Несмотря на рост показателей последнего, Crytek испытывает финансовые сложности на фоне в целом неблагоприятной динамики рынка и не может позволить себе прежний размах. Чтобы поддерживать финансовую устойчивость для дальнейшего существования и развития, компании не обойтись без сокращения персонала.

Crytek верит в своё будущее с Hunt: Showdown 1896, продолжит всячески развивать эту игру и свой собственный игровой движок CRYENGINE. Приключенческая ролевая игра Kingdom Come: Deliverance 2 является новейшим проектом на базе движка CRYENGINE.

#игры #crytek #crysis
Источник: dsogaming.com
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Новый поворот в деле о потерянных 7500 ВТС — владелец HDD с $750 млн намерен купить городскую свалку
18
Windows 11 вскоре получит важную «фишку» от Windows 7 и даже XP
9
Летчик-испытатель Сергей Богдан заявил, что у Су-57 нет пределов для роста и развития
18
В ХМАО после установки аэродинамических обтекателей готовность будущего моста составила 67%
+
Discord представил функцию «Игнорировать» для незаметного дистанцирования от пользователей
+
Tecno показала тизер смартфона Pova 6 5G со 108-мегапиксельной камерой и 120-герцовым дисплеем
+
Бытовой кондиционер подключили к ПК: температура RTX 4090 под нагрузкой 20 градусов по Цельсию
3
Samsung планирует обновить 48 смартфонов Galaxy до One UI 7 в феврале и марте
+
Некоторые эксперты сомневаются в возможности реализации проекта искусственного острова в Сочи
+
Asus выпустила ноутбук ZenBook 14 Air Snapdragon Edition
1
GeForce GTX 1650 смогла потянуть ААА-игры 2025 года c высоким FPS
4
В России приостановлены продажи китайских самосвалов Shacman N3G
1
Microsoft опять усложняет установку Windows 11 на несовместимых ПК, но есть простой способ это обойти
2
Совет директоров OpenAI высказался против продажи стартапа Илону Маску
+
ITHome: AMD намерена захватить рынок видеокарт среднего сегмента за счет агрессивных цен
3
Случай выгорания RTX 5090 FE: разъем блока питания нагрелся до температуры в 150°C
7
Квантовый компьютер в США с 5 564 кубитами впервые рассчитал задачу с коллапсом "ложного вакуума"
+
В России предлагают привлекать женщин в «мужские» профессии для борьбы с дефицитом кадров
5
Крупнейший в России металлургический завод освоил новые марки стали для автомобилестроения
1
ВСУ продемонстрировали Sivalka VM8 – аналог российских ТОС «Солнцепёк» и «Буратино»
3

Популярные статьи

Игры от Playstation будут выходить на Xbox - FromSoftware стала студией PlayStation
9
Обзор игрового ноутбука ASUS ROG Zephyrus G14 (GA403)
11
ТОП-9 игровых ПК-корпусов в бюджете от 7.5 до 10 тысяч рублей – рейтинг 2025 года
82
Что выбрать экономной хозяйке - сравнение подсолнечного и рапсового масла
24
Что не так с телевизорами с разрешением 8К, и почему продвинутая технология уходит с рынка
19
Про отказ от Flatpak, введение "игрового режима" и прочие исправления в выпуске Chimbalix 24.7
12
Как американские F-16 впервые применяют в воздушном бою дешевые ракеты с лазерным наведением
2
Утилита dgVoodoo 2 - создаем ремастер старых игр на примере Starship Troopers: Terran Ascendancy
3
Создаём установочный пакет Blender 4.3.2 для Linux с помощью Installer-SH 2.1
+
Краткий обзор лучших "оскароносных" фильмов (субъективно), 1-я часть
+

Сейчас обсуждают

Аристарх Орлийский
16:34
Ты пьяный что ли? Б580 им сильно уступит в производительности. И так как я работаю из под линукса чаще чем на Винде, мне проще взять красную карту, на линуксе с их дровами никаких проблем нет, мне удо...
ITHome: AMD намерена захватить рынок видеокарт среднего сегмента за счет агрессивных цен
Маэстро
16:29
То-то я смотрю Шизикбек день ото дня тупее становится.
Постоянное использование генеративного ИИ притупляет наши когнитивные способности - Microsoft
jugador
16:24
Это карта для ИИ. Амд в прошлом году заработала в 2 раза больше на датацентрах, и просела на 56% в игровых картах. Верной дорогой идёт...
AMD может разрабатывать для серии Radeon RX 9000 игровую видеокарту с 32 ГБ памяти
Чaтo - -- - Бoт
16:21
Слив засчитан, тов. пендосы. Просто ваш"летающий ноутбук" не выдержал конкуренции с Су-57.
AMD работает над видеокартой Radeon RX 9070 XT с 32 ГБ памяти
Александр Мухин
16:20
Даже Intel готовится выпустить свой обрезок в 24 ГБ-варианте, явно рассчитывая на спрос со стороны ML. А большой чип, видимо, слишком дорого разрабатывать чисто для игр. Он может не окупиться.
AMD может разрабатывать для серии Radeon RX 9000 игровую видеокарту с 32 ГБ памяти
Чaтo - -- - Бoт
16:18
Европейчики, срочно организуйте импорт кiзякiв из Некроины! Пока там есть кому эти катяхи откладывать да скирдовать. А то вон что нынче вна Некроине злочiнна влада учинила: "...Зеленский подписал зако...
FT: Еврокомиссия планирует временно "заморозить" цены на газ в ЕС
Владимир Алипов
16:18
RX 9070 ХТ будет мощнее чем все думают и цена ниже ,они ждут производство что бы видеокарт был достаток ,на фоне дефицита у nvidia они хотят сорвать куш и с новой FSR они планируют обогнать 4080 ,дора...
Почему AMD откладывает релиз Radeon RX 9070 ХТ, а GeForce RTX 5070 окажется медленнее, но дешевле
Эль Га
16:15
Может отделался? Нет
Зарегистрирован первый случай выхода из строя процессора AMD Ryzen 7 9800X3D при веб-серфинге
Эль Га
16:14
Разогнал и сжег, но дёшево обделался!
Зарегистрирован первый случай выхода из строя процессора AMD Ryzen 7 9800X3D при веб-серфинге
aleximus777
16:13
С контентом туго, но он будет - даже мобилки и те вовсю начали некое подобие 8К выдавать. Все тут как и с герцами... 30 кадров - хреновато. 60 - намного лучше. 90 - ощутимо лучше. 120 - еще немного лу...
Что не так с телевизорами с разрешением 8К, и почему продвинутая технология уходит с рынка
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем