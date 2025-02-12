Силы сосредоточат на Hunt: Showdown 1896 и CRYENGINE.

Представители компании Crytek сообщили в социальных сетях о заморозке следующей Crysis и сокращении персонала. Под увольнение подпадают 15% сотрудников из текущей команды в 400 человек.

Источник изображения: Crytek и DSOGaming

Как стало известно, разработка новой игры во франшизе Crysis была приостановлена ещё в третьем квартале 2024 года, разработчиков перевели на другой проект компании — Hunt: Showdown 1896. Несмотря на рост показателей последнего, Crytek испытывает финансовые сложности на фоне в целом неблагоприятной динамики рынка и не может позволить себе прежний размах. Чтобы поддерживать финансовую устойчивость для дальнейшего существования и развития, компании не обойтись без сокращения персонала.

Crytek верит в своё будущее с Hunt: Showdown 1896, продолжит всячески развивать эту игру и свой собственный игровой движок CRYENGINE. Приключенческая ролевая игра Kingdom Come: Deliverance 2 является новейшим проектом на базе движка CRYENGINE.