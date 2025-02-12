Модель считается более продвинутым вариантом, поэтому и стоит ожидаемо дороже.

Видеокарты NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti продолжают появляться на сайтах зарубежных интернет-магазинов в преддверии скорого старта продаж, уже с предварительными ценами. Так, в каталоге австрийского MediaMarkt появилась RTX 5070 Ti GAMING TRIO OC PLUS от MSI, видеокарта оценивается в 1169 евро, эта же модель была замечена во Франции с ценой 1149 евро. Это на 30…32% дороже, по сравнению с рекомендованной NVIDIA ценой, сообщает VideoCardz. Также снова подтверждается дата начала продаж — 20 февраля.

Источник изображения: MSI

GAMING TRIO и в частности подвариант OC PLUS — это не самое простое исполнение для видеокарт от MSI, поэтому модель и стоит дороже. По рекомендованной цене стоит ожидать модели из серий VENTUS и SHADOW. В VideoCardz напоминают, что NVIDIA решила не выпускать эталонную RTX 5070 Ti Founders Edition, что может усложнить поиск подходящей модели по рекомендованной цене. Остаётся надеяться, что, по крайней мере, начало продаж RTX 5070 Ti не омрачит дефицит.