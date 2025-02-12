Потенциально, такая модель может появиться в первой половине года.

По информации инсайдеров китайского форума ChipHell, в AMD работают над игровой видеокартой Radeon RX серии 9070 с объёмом видеопамяти больше 16 ГБ, сообщает VideoCardz. Учитывая, что старший графический процессор поддерживает GDDR6 память с шиной шириной до 256-бит, наиболее вероятной кажется конфигурация с удвоенным количеством чипов памяти, т.е. 32 ГБ GDDR6. Решение о выпуске подобной видеокарты ещё не принято, инсайдеры считают, что это возможно в первой половине 2025 года.

Источник изображения: Abdullah Abid, Unsplash (отредактировано)

В VideoCardz задались вопросом, зачем видеокарте класса 70 столько памяти. Возможно, AMD хочет переманить в свой лагерь энтузиастов, увлекающихся искусственным интеллектом. Модели для генерации изображений и языковые модели, даже сжатые с помощью методов квантования, весят десятки, сотни и более гигабайт — в данном случае памяти никогда не бывает много. Тем более, в AMD заявили, что видеокарты RDNA 4 предложат какие-то новые возможности для искусственного интеллекта.

Тем временем, в AMD ещё официально не подтвердили характеристики анонсированных видеокарт Radeon RX 9070 и 9070 XT. Старт продаж запланирован на начало марта, а пресс-конференция, где озвучат подробности, может состояться в конце февраля.