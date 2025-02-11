Представлено четыре видеокарты.

Предварительные заказы на ноутбуки с новой дискретной графикой NVIDIA GeForce RTX 50 за рубежом откроют 25 февраля, сообщает VideoCardz со ссылкой на официальное объявление в социальных сетях. Ранее в компании анонсировали доступность ноутбуков в марте.

Источник изображения: NVIDIA

На момент написания NVIDIA представила четыре новые видеокарты для ноутбуков: RTX 5090, 5080, 5070 Ti и 5070. Традиционно, по своим характеристикам версии видеокарт для ноутбуков уступают настольным, порой значительно. Перечисленные видеокарты предложат 10496, 7680, 5888 и 4608 CUDA ядер, а также 24, 16, 12 и 8 ГБ видеопамяти соответственно. Мощность видеокарт может настраиваться производителем ноутбука в широких пределах, поэтому не стоит судить о производительности ноутбучных моделей, опираясь только лишь на количество функциональных блоков и объём видеопамяти.

Первые ноутбуки с новыми дискретными видеокартами NVIDIA уже появились в каталогах некоторых зарубежных интернет-магазинов. Для справки, такой ноутбук, как ASUS ROG Zephyrus 16, с OLED экраном и связкой Intel Core Ultra 9 285H плюс RTX 5070 Ti, в Европе стоит 3799 евро. Немногим дешевле 14-дюймовая модель с процессором AMD Ryzen AI 9 HX 370 — 3499 евро.