Copilot не всем нужен, а для других целей кнопку использовать нельзя.

По слухам, в будущих сборках Windows 11 24H2 компания Microsoft может разрешить пользователям переназначить действие кнопки Copilot на ноутбуках Copilot+ PC, сообщает Windows Latest. Вместо вызова интеллектуального помощника на кнопку можно будет назначить открытие контекстного меню. Собственно, раньше на клавиатурах для этого была предназначена отдельная кнопка, но её заменили на кнопку Copilot. Официально это не подтверждено и абсолютной уверенности, что такая возможность появится, у журналистов Windows Latest нет, однако специалисты ресурса отмечают, что пользователи жалуются на невозможность настройки новой кнопки.

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Также в Windows Latest заявляют, что продажи новых устройств Copilot+ PC не достигли ожидаемого уровня, а пользователи не слишком часто пользуются Copilot — конкуренция в данном сегменте высока и отдельные онлайн сервисы порой предлагают много больше возможностей. Кроме этого, есть и оффлайн программы, позволяющие запускать языковые модели локально при достаточной производительности оборудования. Всё это является дополнительной причиной для внедрения возможности изменить назначение кнопки Copilot.

В январе 2024 года Microsoft представила кнопку Copilot в качестве самого важного изменения, внесённого в клавиатуру с момента добавления клавиши Windows три десятилетия назад. Microsoft рассматривала эту кнопку как точку входа пользователя в мир искусственного интеллекта.