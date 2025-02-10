Четвёртый вентилятор можно установить на заднюю панель.

Благодаря обзорам и отзывам стало известно, что GIGABYTE комплектует видеокарты GeForce RTX 5080 и 5090 AORUS Master дополнительным 120-мм вентилятором с подсветкой, который устанавливается на обратную часть видеокарты и вытягивает горячий воздух через вентиляционное отверстие в задней панели (бэкплейте), сообщает VideoCardz со ссылкой на ряд источников.

Источник изображения: GIGABYTE

Хотя польза от дополнительного вентилятора определённо есть — авторы ресурса Glitched Online выяснили, что он способствует снижению температуры на величину до 2 градусов по Цельсию — дизайн вентилятора подвергли критике. Он похож на обычный вентилятор для установки в корпус или на процессорный кулер, и попросту не очень хорошо смотрится. Более того, отсутствует возможность подключения этого вентилятора к самой видеокарте, поэтому при его установке потребуется озаботиться вопросом подключения к материнской плате или концентратору, а потом пытаться спрятать лишний кабель, чтобы он не портил общий вид сборки.

Источник изображения: Glitched Online

В VideoCardz отмечают, что похожее решение на протяжении долгого времени предлагает компания GALAX в серии видеокарт SG. В данном случае описанные недостатки отсутствуют: дизайн вентилятора соответствует общему дизайну видеокарты и его можно подключить к самой видеокарте.