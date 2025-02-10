Плата появится в бело-серебристой линейке CVN.

Компания Colorful Technology собирается выпустить в линейке CVN новую материнскую плату с чипсетом AMD X870, сообщает ITHome. Плату оснастят системой быстрой разблокировки основного слота PCIe, которая упростит процесс извлечения и установки видеокарты. В портфолио компании это первая плата с такой системой и первая плата с чипсетом AMD X870.

Источник изображений: Colorful, ITHome

Непонятно, отражает ли опубликованный компанией тизер реальный дизайн переключателя для быстрой разблокировки слота PCIe или нет. По крайне мере, утверждается, что он работает бесперебойно. В числе других преимуществ: наличие новой системы охлаждения подсистемы питания Frost Armor с тепловыми трубками и крупными радиаторами с развитой теплообменной поверхностью, бело-серебристая цветовая гамма.

Отмечается, что в линейке CVN от Colorful представлены комплектующие, ориентированные на массовый сегмент потребителей. Линейка CVN позиционируется выше BattleAx, которую компания позиционирует как линейку начального уровня, но ниже iGame, которая ориентирована на энтузиастов.

Сроки выхода новой материнской платы не уточняются.