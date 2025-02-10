Судя по всему, это должны быть одни из самых доступных моделей на рынке.

MSI выпустит видеокарты GeForce RTX 5080 и 5070 Ti в сравнительном простом исполнении под названием SHADOW 3X, сообщает VideoCardz.

Источник изображения: MSI

Видеокарты оснащаются системой охлаждения с тремя вентиляторами TORX FAN 5.0, конструкция крыльчатки которых, как отмечают в компании, обеспечивает на 23% большую подачу воздуха, по сравнению с обычными осевыми вентиляторами. В числе особенностей крыльчатки: определённый угол наклона лопастей, также каждые три лопасти соединяются на конце дугами, что должно способствовать формированию направленного потока воздуха.

Источник изображения: MSI

В системе охлаждения не используется испарительная камера, теплосъёмником является медная никелированная пластина. Судя по изображениям, радиатор пронизывают четыре тепловые трубки. В том месте, где трубки контактируют с базовой пластиной-теплосъёмником, они специально отформованы, чтобы их сечение было квадратным: это позволяет расположить их плотнее друг к другу и эффективнее отводить тепло от чипа. Обратная сторона видеокарты закрыта панелью с большим вентиляционным вырезом, материал панели не уточняется.

Источник изображения: MSI

Источник изображения: MSI

В числе прочих преимуществ компания упоминает печатную плату с увеличенным количеством меди, подсистему питания со сборками DrMOS, дополнительные предохранители, усиленную конструкцию и комплектную телескопическую подставку для защиты видеокарты от провисания. В моделях SHADOW 3X не используется подсветка, что, как ожидается, позволит снизить их стоимость. Цены пока неизвестны.