Все они якобы будут чиплетные, что настольные, что ноутбучные, утверждает инсайдер.

По слухам, следующее поколение процессоров AMD для настольных ПК и ноутбуков будет использовать чиплетный дизайн с унифицированными 12-ядерными кристаллами CCD, изготовленными по 2-нм техпроцессу, сообщает VideoCardz.

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Инсайдер назвал четыре семейства процессоров Medusa с ядрами Zen 6: Ridge, Point, Halo и Range. В частности, Medusa Point может получить один 12-ядерный CCD, а Medusa Ridge — два. Процессоры будут отличаться возможностями ввода-вывода, вероятно, в каждой линейке будут использоваться разные кристаллы IOD. Также в числе отличий: размеры корпуса и используемый сокет.

Как ожидается, процессоры AMD под кодовым названием Medusa появятся не ранее 2026 года. Они должны использовать новую архитектуру ядер Zen 6 и новые 12-ядерные CCD, что должно привести к увеличению количества ядер во всём стеке продуктов нового поколения. К слову, Intel приписывают планы представить 52-ядерные настольные процессоры Nova Lake с двумя 8-ядерными «P-кристаллами».