Но максимальная оценка RTX 4080 выше.

Графическая оценка NVIDIA GeForce RTX 5080 для ноутбуков в 3DMark Time Spy составляет 21948 баллов, сообщает VideoCardz со ссылкой на скриншот, опубликованный китайским блогером 巅峰玩家DFWJ на платформе bilibili. Это на 16,2% выше средней оценки предшественника, рассчитанной на основе выборки из более чем сотни результатов в базе данных бенчмарка.

Источник изображения: 巅峰玩家DFWJ, bilibili

Тем не менее, лучший результат RTX 4080 для ноутбуков выше — 22105 баллов. Такой большой разброс может быть связан с особенностями устройств данного класса — одна и та же видеокарта может иметь существенно отличающиеся ограничения мощности в различных моделях ноутбуков. Блогер не уточнил TGP протестированной видеокарты, максимальным значением для RTX 5080 является 150 Вт, ещё 25 Вт на нужды видеокарты может выделяться динамически при сниженной нагрузке на другие компоненты.

Ожидается, что первые ноутбуки с видеокартами RTX 50 поступят в продажу в марте. В частности, Acer анонсировала ноутбуки Predator Helios Neo AI с новыми видеокартами NVIDIA GeForce RTX 50, но появятся они в апреле-мае.