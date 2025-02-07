В числе доступных конфигураций связка Intel Core Ultra 9 275HX и NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti для ноутбуков.

Компания Acer анонсировала два новых игровых ноутбука в продвинутой линейке Predator Helios Neo AI. Это Helios Neo 16 AI и 18 AI, сообщает Engadget. В числе доступных конфигураций связка Intel Core Ultra 9 275HX и NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti для ноутбуков, до 64 ГБ оперативной и до 2 ТБ постоянной памяти.

Источник изображения: Acer

Оба компьютера также могут похвастаться элегантным и минималистичным дизайном с RGB логотипом на крышке и RGB-клавиатурой с динамической 4-зонной подсветкой. В ноутбуках используются сетевые адаптеры Intel Killer Ethernet, присутствует модуль Wi-Fi 6E. Дисплеи ноутбуков совместимы с технологией NVIDIA G-SYNC, а графическая подсистема поддерживает технологию динамического переключения Advanced Optimus и оснащается дисплейным мультиплексором MUX.

Источник изображения: Acer

Neo 16 AI предлагает OLED-дисплей WQXGA с частотой обновления 240 Гц и временем отклика 1 мс. Helios Neo 18 AI оснащён панелью Mini LED WQXGA с частотой обновления 250 Гц и временем отклика 3 мс. Neo 16 позиционируется как отличный портативный вариант для игр, а Neo 18 — как альтернатива настольному компьютеру.

В США продажи Predator Helios Neo 16 AI планируют начать в апреле, а Neo 18 AI — в мае. Цены начинаются от 1900 и 2200 долларов США соответственно.