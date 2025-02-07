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Moleculo
Разработчик Valve опроверг слухи о разработке компанией новой игровой консоли Steam Machine
Обычную работу приняли за подготовку новой консоли.

Разработчик Valve Пьер-Лу Гриффе (Pierre-Loup Griffais) опроверг слухи о разработке компанией Valve игровой консоли-преемника Steam Machine, сообщает Tom’s Hardware. Эта теория появилась после того, как энтузиасты заметили в открытых репозиториях Vulkan-драйвера Mesa работу инженеров Valve с архитектурой AMD RDNA 4. Гриффайс уточнил, что это обычный рабочий процесс по тестированию и обновлению программного обеспечения для предстоящей графической архитектуры, чем в компании занимаются со времён AMD Vega, и никакого отношения к разработке новой консоли он не имеет. Журналисты назвали слишком экстремальным сценарием для Valve, выпускать три отдельных аппаратных платформы SteamOS в течение чуть менее семи лет.

Источник изображения: Edgar Almeida, Unsplash

Ранее представители компании подтвердили планы на новый портативный игровой компьютер Steam Deck 2, но появится он не скоро, не ранее чем через два-три года. Компания ждёт значительного скачка аппаратных возможностей, а потом приступит к разработке новой консоли. Улучшения RDNA 4 не являются таким значительным скачком, считают в Tom’s Hardware. Нужна архитектура, которая обеспечила бы производительность современных мобильных видеокарт среднего класса, включая производительность в трассировке лучей, при энергопотреблении 15…25 Вт — вот это можно считать значительным скачком. Графические процессоры RDNA 4 будут использовать технологию производства TSMC N4, через пару лет более совершенные N3 и N2 должны стать более доступными. Варианты этих технологий, оптимизированные по эффективности, могут стать именно тем, что необходимо для создания чипа Steam Deck 2.

#valve #игровые консоли
Источник: tomshardware.com
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