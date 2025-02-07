Цены на продукцию вырастут, но рост будет сдерживать высокая конкуренция на рынке.

Представители компании ASRock рассказали изданию PCMag о планах перенести производство из Китая в другие страны, по крайне мере, часть производства, из-за введения в США дополнительной 10-процентной пошлины на товары из Китая, сообщает TechPowerUp. «Нам нужно время, чтобы перенести производство видеокарт и другой продукции, на которую распространяется 10-процентный тариф, в разные страны», — сказали они.

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Это изменение потребует создания новых цепочек поставок и перестройки логистики, что, как ожидается, увеличит операционные расходы. Цены на продукцию ожидаемо поползут вверх, однако рост будет сдерживаться высокой конкуренцией на рынке, поэтому часть затрат компании придётся взять на себя.

Производители, работающие в таких регионах, как Шэньчжэнь, сейчас тщательно оценивают влияние на стоимость недавно введённого Соединёнными Штатами 10-процентного тарифа на китайский импорт, пишет Guru3D. Например, перенос штаб-квартиры PC Partner из Китая в Сингапур, показывает, что многие фирмы изучают варианты переноса своих производственных площадок в другие регионы. Эта стратегия направлена на снижение рисков от внезапных изменений в правилах торговли с другими странами.

В TechPowerUp отмечают, что часть развлекательной индустрии, связанной с компьютерными играми, среди первых подвергнется влиянию новых пошлин. Многие производители компьютерных компонентов и периферийных устройств частично или полностью осуществляют свои производственные процессы в Китае. Например, MSI производит свои материнские платы в Шэньчжэне. Не будет ничего удивительного, если другие топовые бренды, такие как GIGABYTE, MSI и ASUS, рано или поздно перенесут производственные процессы из Китая. В частности, упомянутая выше компания PC Partner, является вторым по величине производителем компонентов для видеокарт и поставляет печатные платы для таких брендов, как Inno3D и Zotac.

10-процентный тариф на китайский импорт увеличивает существующие пошлины, что приводит к повышению общих производственных затрат на многие электронные компоненты. На некоторые товары, такие как блоки питания, уже действует 25-процентная пошлина, что ещё больше увеличивает их стоимость. Теперь компании должны пересмотреть всю свою цепочку поставок и структуру затрат, чтобы определить, перевешивают ли выгоды от сохранения высоких тарифов потенциальную экономию при переносе производства. Хотя производители могут рассмотреть возможность внесения небольших корректировок в цены, чтобы покрыть возросшие расходы, конкурентный характер рынка требует, чтобы любое повышение цен было сведено к минимуму.

На этой неделе Белый дом ввёл 10-процентный налог на весь китайский импорт в США, этот налог применяется в дополнение к любым другим налогам, которые власти США уже ввели на некоторые китайские товары.