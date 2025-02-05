Ранее в AMD подтвердили, что видеокарты появятся с началом весны.

Старт продаж видеокарт AMD Radeon RX 9070 и 9070 XT может быть запланирован на 6 марта, сообщает VideoCardz со ссылкой на азиатский ресурс Uniko’s Hardware, который, в свою очередь, утверждает, что получил информацию из собственных надёжных источников. Этот слух не противоречит заявлению генерального директора AMD Лизы Су (Lisa Su) о старте продаж видеокарт в начале марта, которое было сделано во время обсуждения квартальных финансовых результатов компании.

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Дата публикации обзоров не уточняется, в последнее время рецензии разрешают публиковать за день до начала продаж. Во всяком случае, специалисты уверены, что они появятся точно не ранее чем за неделю. Что касается февральской пресс-конференции, о которой ходили слухи накануне, она может быть запланирована на 27 февраля.

По неподтверждённой информации, некоторые рецензенты уже получили тестовые образцы новых видеокарт, а торговые сети и магазины накапливают запасы с января, что должно обеспечить хорошую доступность видеокарт на старте продаж.

От новинок ожидают заметного прироста производительности в трассировке лучей и новые возможности для приложений искусственного интеллекта (ИИ). Так, ИИ используется в новой технологии масштабирования изображения FSR 4, которую должны представить вместе с видеокартами Radeon RX серии 9070. На релизе технология будет совместима только с видеокартами RDNA 4, в дальнейшем её попытаются оптимизировать для RDNA 3, но разработчики ничего не гарантируют. Ожидается, что благодаря FSR 4 новые видеокарты должны обеспечить комфортный игровой процесс в 4K разрешении при высоком качестве графики.