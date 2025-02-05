Пока недостаточно данных, чтобы понять, оказывает ли это значимое влияние.

Под крышкой AMD Ryzen 5 7400F вместо припоя оказалась термопаста, сообщает TechPowerUp со ссылкой на китайского блогера melon-master (кит. 吃瓜大师).

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Пока недостаточно данных, чтобы понять, оказывает ли это значимое негативное влияние на эксплуатационные характеристики. Оценки 7400F и 7500F в бенчмарке Cinebench R23 об этом не говорят, в многопотоке оба процессора близки, первый набирает 13508 баллов, а второй — 13580. В однопотоке оценка 7400F на 7% ниже, но и пиковая частота процессора примерно на 6% меньше, чем у 7500F. У последнего под крышкой припой.

Источник изображения: melon-master (кит. 吃瓜大师), bilibili

Недавно представленный AMD Ryzen 5 7400F стал самым доступным процессором для платформы AMD AM5, если не считать Ryzen 5 8400F, который предназначен для OEM сборщиков, но несмотря на это встречается в розничной продаже. За исключением пиковых частот и, как теперь выясняется, термоинтерфейса под крышкой 7400F идентичен 7500F. Пиковая частота 7400F составляет 4,7 ГГц, а 7500F может повышать частоту до 5,0 ГГц.