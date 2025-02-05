Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Moleculo
GeForce RTX 5060 и 5060 Ti могут оснастить 8-контактными разъёмами питания
Требования к БП могут вырасти.

По слухам, новые видеокарты NVIDIA класса 60 для дополнительного питания могут по-прежнему использовать 8-котактные разъёмы PCIe, сообщает VideoCardz. Очевидно, что RTX 5060 и 5060 Ti не будут обладать уровнем энергопотребления, который требовал бы установки 16-контактных разъёмов 12V-2x6, рассчитанных на нагрузку до 600 Вт. Тем не менее, энергопотребление видеокарт может вырасти, поскольку ожидается, что для систем с RTX 5060 на борту будет рекомендован блок питания мощностью 650 Вт, а не 550 Вт, как для систем с RTX 4060.

Источник изображения: Caspar Camille Rubin, Unsplash

Прогнозы относительно цен на китайском рынке неоднозначны, разброс очень большой, тем не менее, считается, что RTX 5060 будет дороже 4060 на величину от 8 до 40%, в зависимости от исполнения. Версия RTX 5060 Ti на 8 ГБ может стоить от 3% до 12% дороже. Звучит сомнительно, учитывая, что RTX 5070 стоит дешевле RTX 4070 на старте: 549 против 599 долларов США. Ранее появились намёки на то, что NVIDIA также готовит версию RTX 5060 Ti на 16 ГБ — официально это не подтверждено и прогнозов по ценам в данном случае не приводится.

NVIDIA на момент написания не анонсировала видеокарты RTX 5060 и 5060 Ti, но, если верить слухам, они ожидаются в марте.

#nvidia #видеокарты
Источник: videocardz.com
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

На предприятии по производству российских баллистических ракет запускают новый цех
2
TechPowerUp протестировала Marvel’s Spider-Man 2 на 35 видеокартах и показала результаты
+
GeForce RTX 5090 снижает производительность на 5% при использовании трех 8-контактных кабелей
5
Неудачные испытания космического корабля SpaceX Starship уже привели к экологическим проблемам
+
Объединённая судостроительная корпорация намерена в 2—3 раза увеличить объём производства
+
Обновление камер Galaxy S25 Ultra было отменено из-за «отсутствия конкуренции»
1
GTA 6 уже можно пройти от начала до конца – подтверждает бывший аниматор Rockstar
2
Sony может анонсировать ремастер Bloodborne на презентации State of Play
1
Вычислительный алгоритм ученых из КНР и РФ увеличивает производительность видеокарт Nvidia в 800 раз
+
Galaxy S24 Ultra обошёл iPhone 16 Pro по количеству проданных устройств в 2024 году
+
Искусственный интеллект помог ученым разработать самовосстанавливающийся асфальт
2
Intel не планирует выпускать новую линейку десктопных процессоров в 2025 году
1
TSMC начинает подготовку к производству чипов по 1 нм техпроцессу
4
AMD наращивает производство процессоров с 3D-кешем на фоне повышенного спроса
2
Microsoft раскрыла новые подробности программы расширенной поддержки Windows 10
1
Датамайнеры обнаружили режим «Кризис бесконечности» в Marvel Rivals
+
Для GeForce RTX 5090 подходят даже слабые устаревшие БП с тремя разъемами 8-pin
2
В Москве построят новую ветку метро, которая соединит станции «Аэропорт Внуково» и «Щербинка»
+
«Силовые машины» выпустили газовую турбину ГТЭ-170 для модернизации Каширской ГРЭС
1
Почему процессоры Intel продаются так плохо, и как AMD умудряется занимать 92% рынка в Германии
2

Популярные статьи

Что известно о секретном бомбардировщике «Изделие 80» или ПАК ДА к февралю 2025 года
22
"Средневековое разочарование" или почему я пропущу Kingdom Come: Deliverance 2
22
Почему нельзя покупать флагманы с рук, и как продавцы GeForce RTX 3090 обманывают геймеров
12
Светодиодные и не только лампы: немножко истории и все же — какой максимум E27
34
RTX 5080 или кожанный диван - что выбрать геймеру в 2025 году
38
Искусственный дефицит или стечение обстоятельств — почему RTX 5090 произвели так мало
11
Тестируем GeForce GTX 1070 + Ray Tracing в игре Control (Windows / Linux)
50
«Дикая охота» - особенности совместной работы Су-57 + 4 БПЛА С-70 и во сколько это обойдётся
2
О первоначальном значении термина киберпанк на примере антологии “Зеркальные очки” (18+)
1
Обзор и тестирование материнской платы MSI MPG Z890 Edge TI WIFI
2

Сейчас обсуждают

Иван Тимошкин
17:50
Один нано метр, это размер атома примерно. Как вы собираетесь сделать что то меньше размера атома ⚛️?
TSMC начинает подготовку к производству чипов по 1 нм техпроцессу
Jora
17:48
ууу... опять этот автор вбрасывает. зачем проводить тесты в линукс с костылями, игра создана для игры в среде windows? заняться больше нечем?
Тестируем GeForce GTX 1070 + Ray Tracing в игре Control (Windows / Linux)
Дмитрий Калинин
17:45
Так уже запретили по Постановлению 1875
Беларусь готова участвовать в производстве российских гражданских самолётов
XwrieR
17:42
В современном конфликте местного масштаба это большой минус
Рособоронэкспорт привез основной российский танк Т-90МС на выставку IDEX 2025 в Абу-Даби
Positron Brain
17:39
Пока сложно судить о сюжете. Физика вроде неплохая и геймплей. Насчёт оптимизации меня бомбануло, на низких или даже низко-средних что выставилось, она у меня стабильные 30 кадров выдаёт (возможно даж...
"Средневековое разочарование" или почему я пропущу Kingdom Come: Deliverance 2
Alex Palex
17:36
нет, у абрамсов скорость заднего хода 35 км/ч.
Рособоронэкспорт привез основной российский танк Т-90МС на выставку IDEX 2025 в Абу-Даби
DIP32
17:30
Проверено лично одним тобой на твоих глазах. И то не факт. А глаза у всех разные.
Светодиодные и не только лампы: немножко истории и все же — какой максимум E27
x86_64
17:30
все очень сложно, человек занят чем то контр продуктивным, делает тесты для того чтобы просто их тут зафиксировать, дальше его блогов это никуда не идет, то что он называет Chimbalix это даже не форк...
Тестируем GeForce GTX 1070 + Ray Tracing в игре Control (Windows / Linux)
Китя
17:28
Снова AMD побрили.
NVIDIA: совместная работа Reflex Low Latency с генерацией кадров AMD FSR не поддерживается
4pokalin
17:25
Скорость хохлятских абрамсов, которые водилы бросают и убегают.
Рособоронэкспорт привез основной российский танк Т-90МС на выставку IDEX 2025 в Абу-Даби
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем