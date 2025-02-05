Требования к БП могут вырасти.

По слухам, новые видеокарты NVIDIA класса 60 для дополнительного питания могут по-прежнему использовать 8-котактные разъёмы PCIe, сообщает VideoCardz. Очевидно, что RTX 5060 и 5060 Ti не будут обладать уровнем энергопотребления, который требовал бы установки 16-контактных разъёмов 12V-2x6, рассчитанных на нагрузку до 600 Вт. Тем не менее, энергопотребление видеокарт может вырасти, поскольку ожидается, что для систем с RTX 5060 на борту будет рекомендован блок питания мощностью 650 Вт, а не 550 Вт, как для систем с RTX 4060.

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Прогнозы относительно цен на китайском рынке неоднозначны, разброс очень большой, тем не менее, считается, что RTX 5060 будет дороже 4060 на величину от 8 до 40%, в зависимости от исполнения. Версия RTX 5060 Ti на 8 ГБ может стоить от 3% до 12% дороже. Звучит сомнительно, учитывая, что RTX 5070 стоит дешевле RTX 4070 на старте: 549 против 599 долларов США. Ранее появились намёки на то, что NVIDIA также готовит версию RTX 5060 Ti на 16 ГБ — официально это не подтверждено и прогнозов по ценам в данном случае не приводится.

NVIDIA на момент написания не анонсировала видеокарты RTX 5060 и 5060 Ti, но, если верить слухам, они ожидаются в марте.