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Moleculo
NVIDIA: совместная работа Reflex Low Latency с генерацией кадров AMD FSR не поддерживается
Reflex Low Latency по-прежнему поддерживается на видеокартах семейства Maxwell.

NVIDIA уточнила, что технология низкой задержки Reflex не работает вместе с генерацией кадров FSR от AMD, сообщает VideoCardz. Об этом говорится в обновлённом руководстве по технологиям DLSS и RTX для разработчиков игр, целью которого является более эффективная интеграция DLSS 4 и Reflex 2.

Источник изображения: Christian Wiediger, Unsplash

В руководстве NVIDIA подчеркивает, что Reflex Low Latency не совместима с технологиями генерации кадров от других компаний, включая FSR от AMD. Обычно разработчики не предоставляют возможности сопряжения технологий от различных компаний-разработчиков видеокарт, однако существует стороннее программное обеспечение, которое позволяет это сделать. Если NVIDIA решит закрыть подобные лазейки, это может лишить владельцев видеокарт GeForce RTX 30 и более ранних возможности использовать генерацию кадров AMD совместно с NVIDIA Reflex, по крайней мере, простого способа не будет. Насколько жизнеспособна подобная связка, авторы ресурса не уточняют, не исключено, что такая комбинация может привести к появлению визуальных артефактов и другим проблемам.

В документе NVIDIA также подтверждает, что Reflex Low Latency по-прежнему поддерживается на видеокартах семейства Maxwell и в драйверах GeForce начиная с версии 455.

Вместе с видеокартами GeForce RTX 50 компания представила технологию Reflex 2, в состав которой входит не только Reflex Low Latency, но и Frame Warp. Последняя является эксклюзивом для видеокарт RTX 50 серии. Технология Frame Warp деформирует уже отрисованный кадр и дорисовывает его при изменении перспективы камеры, используя алгоритм прогнозного рендеринга.

#amd #nvidia #видеокарты
Источник: videocardz.com
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