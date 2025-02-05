Информации о точной дате и ценах пока нет.

Первые видеокарты AMD Radeon RX серии 9070 появятся в продаже в начале марта, сообщает VideoCardz со ссылкой на телеконференцию с участием генерального директора AMD Лизы Су (Lisa Su), где обсуждались финансовые итоги очередного квартала.

Источник изображения: AMD

Также было сказано, что новинки нацелены на самый крупный сегмент рынка видеокарт для энтузиастов и принесут в него возможность играть в 4K разрешении с высококачественной графикой благодаря новой технологии масштабирования на базе искусственного интеллекта. Видеокарты предложат значительно более высокую производительность в трассировке лучей.

Накануне появились слухи о планах AMD провести в конце февраля пресс-конференцию, которая будет посвящена новым видеокартам и новым графическим технологиям. Судя по всему, это может быть правдой. На момент написания официально известно о двух новых видеокартах AMD RDNA 4 — это Radeon RX 9070 XT и RX 9070. Компания до сих пор не назвала рекомендованные цены, однако после недавней череды слухов и опровержений стало понятно, что старшая модель должна быть дешевле 900 долларов США.

Скорее всего, AMD нацелена на конкуренцию с новыми видеокартами NVIDIA класса 70, на что намекает наименование новых моделей. Рекомендованная цена GeForce RTX 5070 Ti составляет 749 долларов США, видеокарта может появиться в продаже 20 февраля (официально не подтверждено), для RTX 5070 установлена рекомендованная цена 549 долларов США.

Ранее инсайдер заявил, что новинки AMD могут быть производительнее конкурирующих решений на 12…15% в разрешении 4K без трассировки лучей.