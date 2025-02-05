Платформа AMD прошлого поколения тоже пользуется спросом.

Крупный немецкий магазин электроники Mindfactory продал внушительное количество процессоров в январе нового года — 25625 штук. При этом на процессоры AMD пришлось 92,16% всех покупок, сообщает TechPowerUp со ссылкой на анализ статистики магазина от блогера @TechEpiphanyYT в социальной сети X (заблокирована в РФ). Январским бестселлером стал AMD Ryzen 7 9800X3D. Этот 8-ядерный 16-поточный процессор Zen 5 с 3D V-Cache признан многими рецензентами лучшим выбором для игрового ПК.

Источник изображения: Brian Jones, Unsplash (отредактировано)

AMD превзошла Intel по средней цене проданных процессоров: 320 против 290 евро. На основе публикуемых магазином данных, блогер подсчитал, что процессоров AMD удалось реализовать на сумму 8300674 евро, в то время как процессоров Intel — на сумму 581959 евро.

Углублённый анализ показал, что для платформы AMD AM5 было продано 18410 комплектующих (материнских плат?), что составляет 71,84% от общего объёма. Платформа AM4 прошлого поколения до сих пор пользуется спросом — продано 5205 комплектующих или 20,31% от общего объёма. На фоне этого результаты Intel смотрятся довольно удручающе: на сокет LGA 1851 пришлось 185 продаж комплектующих (0,72%), на LGA 1200 и 1151 — 55 (0,21%) и 25 (0,1%) соответственно.

Резкий рост доли AMD является одним из самых значительных сдвигов на рынке настольных ПК за последние годы, особенно, если учитывать более высокую среднюю цену продажи. Большинство потребителей отдают своё предпочтение новой платформе AMD, будучи уверенными в производительности и длительном сроке её поддержки.