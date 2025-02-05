На этапе раннего доступа появится поддержка модов.

THQ Nordic и Bugbear Entertainment подтвердили, что Wreckfest 2, продолжение безумно драйвовой гоночной игры с продвинутой моделью повреждений и разрушений, станет доступно в раннем доступе 20 марта, сообщает GameSpot. Кроме того, из объявления стало известно, что будет представлено в игре на момент выхода в раннем доступе и что появится со временем.

Источник изображения: THQNORDIC

В раннем доступе Wreckfest 2 предложит обновлённый режим карьеры, который будет адаптироваться к игровому стилю пользователя и характеру прохождения игры. Появятся небольшие соревнования (Challenges), в которых игроки будут управлять нестандартными транспортными средствами, а также более крупные турниры (Tournaments).

Поддержка модов, система подбора игроков на основе их навыков, возможность делиться темами оформления автомобилей с другими игроками — всё это и многое другое планируется добавить в игру на этапе раннего доступа.





Ранний доступ к Wreckfest 2 на ПК будет доступен через платформу дистрибуции Steam. Релиз игры также запланирован на игровых консолях Xbox Series X|S и PlayStation 5.