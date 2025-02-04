Тем, для кого проблемы не актуальны, рекомендуют оставаться на стабильной версии драйвера.

NVIDIA выпустила графический драйвер GeForce Hotfix Driver версии 572.24 для исправления проблем в нескольких играх, сообщает VideoCardz. Первая проблема — это ошибки и вылеты в Valorant на системах с видеокартами GeForce RTX 5080. Вторая — кратковременные зависания в момент выхода из игры Final Fantasy XVI на системах под управлением Windows 11 23H2.

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Драйвер основан на выпуске GeForce Game Ready 572.16, но в отличии от него не имеет WHQL сертификата и не прошёл расширенное тестирование, поэтому тем пользователям, которые не сталкиваются с описанными проблемами, рекомендуют оставаться на текущей стабильной версии драйвера до выхода следующей.

Следующий стабильный драйвер выпустят, самое позднее, к 20 февраля, когда планируется начать продажи видеокарт GeForce RTX 5070 Ti, если верить слухам. Может и раньше, на две следующие недели приходится несколько крупных релизов, в частности, ролевая игра Avowed от Obsidian Entertainment станет доступна покупателям премиального издания уже 13 февраля, общий релиз запланирован на 18 февраля.

Истории о том, что у некоторых владельцев GeForce RTX 5090 и 5090D видеокарты перестают определяться в системе после установки драйвера 572.16, пока не получили продолжения.