Видеокарта может запускаться при подключении трёх из четырёх 8-контактных ответвлений комплектного адаптера 12V-2x6.

Специалисты ComputerBase проверили, как видеокарта NVIDIA GeForce RTX 5090 будет чувствовать себя с лимитом мощности 400…450 Вт и сможет ли работать от переходника-адаптера с 16-контактного разъёма питания на три 8-контактных.

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Выяснилось, что 450-ваттный лимит мощности не сильно то и ограничивает видеокарту, для которой по умолчанию заявлен лимит (TGP) 575 Вт. В среднем игровая производительность снижается на 5%, а при лимите 400 Вт — на 10%. Это говорит о хороших возможностях для так называемого андервольта, пишет VideoCardz, энтузиасты могут настроить видеокарту, повысив её энергоэффективность и снизив нагрев за счёт небольшой потери производительности.

Источник изображения: ComputerBase

Что произойдёт, если только три из четырёх 8-контактных ответвления комплектного адаптера 12V-2x6 будут подключены к блоку питания? В ComputerBase обнаружили, что видеокарта будет работать, но мощность ограничится лимитом 450 Вт — каждый 8-контактный разъём рассчитан на мощность до 150 Вт. Подключения только двух 8-контактных ответвлений уже недостаточно, ни RTX 5090, ни RTX 5080 в данном случае не работают.

Учитывая в прошлом не лучшую репутацию 16-контактных разъёмов питания и различные сложности, связанные с ними, вряд ли можно рекомендовать владельцам RTX 5090 экспериментировать с подключением адаптеров и кабелей. Приобретая видеокарту, которая стоит от 2000 долларов США, стоит озаботиться покупкой современного блока питания с достаточной мощностью и наличием всех необходимых кабелей.