В преддверии окончания поддержки Windows 10 доля новой ОС начнёт расти, ожидают специалисты.

В январе доля Windows 11 увеличилась на 2,53 процентных пункта, сообщает Windows Latest со ссылкой на данные аналитической платформы StatCounter. Всё больше и больше пользователей начинают переходить с Windows 10 на более современную версию операционной системы, осознавая, что в скором времени поддержка «десятки» завершится, полагают журналисты ресурса.

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В октябре 2025 года Windows 10 получит последнее обновление безопасности в рамках стандартного периода обслуживания, до окончания поддержки остаётся меньше семи месяцев, расширенная поддержка сроком на 1 год для обычных пользователей за рубежом будет стоить 30 долларов США. Для бизнеса расширенная поддержка будет стоить ощутимых денег, 61 доллар США за каждое устройство в первый год, а далее сумма будет удваиваться. Несколько небольших компаний с парком компьютеров, насчитывающим не менее полутора тысяч машин, подтвердили журналистам Windows Latest, что начинают мигрировать на Windows 11, хотя старались придерживаться Windows 10 как можно дольше.

В Windows Latest ожидают, что количество пользователей Windows 11 в ближайшее время будет расти. В январе Windows 11 занимала 36,65 рынка, а Windows 10 — 60,33%.

По данным Steam Hardware Survey, Windows 11 уже опередила Windows 10, правда в январе доля более современной версии операционной системы почему-то снизилась на 1,5 процентных пункта. Не исключено, что это погрешность, связанная с методологией сбора данных. Так или иначе, в январе 53,46% опрошенных пользователей Steam использовали Windows 11, а 42,87% — Windows 10. Windows 8 из статистики выбыла, а Windows 7 ещё держится с показателем 0,15%, хотя новые версии клиента Steam с ней уже не совместимы.

Что касается оборудования, значительных изменений в Steam Hardware Survey не заметно. Среднестатистический пользователь Steam владеет компьютером с 6-ядерным процессором, 16 ГБ оперативной памяти, системой хранения данных суммарным объёмом не менее 1 ТБ, видеокартой NVIDIA класса 60, RTX 3060 или 4060, монитором с разрешением 1920 на 1080 пикселей.