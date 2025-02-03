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Moleculo
Microsoft убрала информацию об обходе требований TPM для установки Windows 11 на неподдерживаемых ПК
Неизвестно, работает ли лазейка на новых сборках Windows 11 24H2.

Microsoft удалила со своего сайта информацию о лазейке, которая позволяла устанавливать Windows 11 на несовместимые компьютеры, сообщает Neowin. Речь идёт о параметрах реестра, среди которых, в частности, был тот, что позволял обойти требование к обязательному наличию отдельного или встроенного в процессор криптографического модуля TPM — параметра AllowUpgradesWithUnsupportedTPMOrCPU.

Источник изображения: Johnyvino, Unsplash (отредактировано)

Предположительно, информацию удалили вскоре после выпуска обновления Windows 11 24H2. Работает ли лазейка в новых сборках операционной системы, авторы ресурса не проверяли. Тем не менее, нельзя исключать, что в конце концов Microsoft рассматриваемую лазейку закроет. Это только на руку её партнёрам, которым нужны продажи нового оборудования, пишет Neowin, особенно, с учётом скорого окончания поддержки Windows 10.

На сегодняшний день владельцы компьютеров, которые официально не совместимы с Windows 11, могут продолжать использовать Windows 10, но дата завершения её поддержки стремительно приближается. Большинство редакций Windows 10 получат свои последние обновления в октябре 2025 года, это не касается лишь малого числа корпоративных редакций с расширенным сроком поддержки.

У обычных пользователей есть возможность продлить срок поддержки Windows 10, но за дополнительную плату. В Neowin выяснили, что год расширенной поддержки обойдётся для обычного пользователя в 30 долларов США. В случае с корпоративными клиентами в первый год программы расширенной поддержки за каждое устройство придётся заплатить 61 доллар США, далее с каждым годом сумма будет увеличиваться вдвое.

#microsoft #windows
Источник: neowin.net
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