Неизвестно, работает ли лазейка на новых сборках Windows 11 24H2.

Microsoft удалила со своего сайта информацию о лазейке, которая позволяла устанавливать Windows 11 на несовместимые компьютеры, сообщает Neowin. Речь идёт о параметрах реестра, среди которых, в частности, был тот, что позволял обойти требование к обязательному наличию отдельного или встроенного в процессор криптографического модуля TPM — параметра AllowUpgradesWithUnsupportedTPMOrCPU.

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Предположительно, информацию удалили вскоре после выпуска обновления Windows 11 24H2. Работает ли лазейка в новых сборках операционной системы, авторы ресурса не проверяли. Тем не менее, нельзя исключать, что в конце концов Microsoft рассматриваемую лазейку закроет. Это только на руку её партнёрам, которым нужны продажи нового оборудования, пишет Neowin, особенно, с учётом скорого окончания поддержки Windows 10.

На сегодняшний день владельцы компьютеров, которые официально не совместимы с Windows 11, могут продолжать использовать Windows 10, но дата завершения её поддержки стремительно приближается. Большинство редакций Windows 10 получат свои последние обновления в октябре 2025 года, это не касается лишь малого числа корпоративных редакций с расширенным сроком поддержки.

У обычных пользователей есть возможность продлить срок поддержки Windows 10, но за дополнительную плату. В Neowin выяснили, что год расширенной поддержки обойдётся для обычного пользователя в 30 долларов США. В случае с корпоративными клиентами в первый год программы расширенной поддержки за каждое устройство придётся заплатить 61 доллар США, далее с каждым годом сумма будет увеличиваться вдвое.