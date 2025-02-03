Это упрощает чистку системы охлаждения и открывает больше возможностей кастомизации для энтузиастов.

Видеокарты NVIDIA GeForce RTX 5090D и 5080 в исполнении Boomstar Luna (кит. 星曜LUNA) от GALAX получили легкосъёмную панель с вентиляторами, сообщает VideoCardz.

Источник изображения: GALAX в Weibo

Подробностей о новинках пока довольно мало, но уже понятно, что одной из основных особенностей названных видеокарт будет возможность легко снять фронтальную панель с вентиляторами. Панель держится на магнитах, а для вентиляторов и подсветки, вероятно, предусмотрена система с быстроразъёмными соединениями. Такая конструкция упростит чистку от пыли. Возможно, в будущем компания отдельно выпустит панели с другим оформлением, но пока о таких планах не сообщается.

Источник изображения: GALAX в Weibo, VideoCardz

Новые видеокарты линейки Boomstar Luna преимущественно оформлены в белом цвете: в белый окрашены кожух системы охлаждения, вентиляторы, задняя панель. Печатная плата осталась чёрной, не окрашен и кронштейн с видеовыходами. В числе прочих достоинств упоминается новая ARGB подсветка на фронтальной части кожуха, подсветка логотипа с зеркальным эффектом на боковой части. Вентиляторы, судя по описанию, тоже должны подсвечиваться, но изображений, демонстрирующих эффекты, нет. На задней панели присутствует рисунок воинственной героини серии в аниме-стилистике.

Источник изображения: GALAX в Weibo, VideoCardz

На момент написания видеокарты Boomstar Luna ещё не появились на сайте компании GALAX и в продаже они тоже не замечены. В первую очередь линейка предназначена для рынка Китая, но может появиться и в других регионах.