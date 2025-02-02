После дополнительного тестирования и проверки.

Представители NVIDIA подтвердили, что технология Smooth Motion станет доступна владельцам видеокарт GeForce RTX 40 позже, после дополнительного тестирования, сообщает VideoCardz.

NVIDIA Smooth Motion — это новая технология генерации кадров на уровне драйвера. Технологию представили на старте продаж видеокарт GeForce RTX 50 и на момент написания она совместима только с этой серией.

Источник изображения: Đào Hiếu, Unsplash

Также представители NVIDIA подчеркнули, что не стоит ожидать от Smooth Motion такого же качества изображения и такого же низкого уровня задержки, что обеспечивают Frame Generation (FG) и Multi Frame Generation (MFG). По сравнению с FG и MFG, которые интегрируются в игру, Smooth Motion работает на уровне драйвера с ограниченным набором входных данных, в частности, технология не имеет доступа к векторам движения. Весь кадр генерируется полностью, включая интерфейс, текст и прочее.

NVIDIA Smooth Motion предназначена для DirectX 11/12 игр, не имеющих встроенной поддержки FG и MFG. Например, технология позволит повысить производительность в не самых современных играх, где поддержка DLSS не реализована и уже не будет реализована. Результат работы технологии может отличаться от случая к случаю, «…есть много ситуаций, в которых она отлично работает…», — отметили в компании.

NVIDIA Smooth Motion называют аналогом AMD Fluid Motion Frames (AFMF или AFMF2 на текущий момент). В случае с технологией AMD можно отметить несколько более широкую поддержку видеокарт прошлых поколений, AFMF работает на видеокартах Radeon RX 6000, которые в своё время конкурировали с серией NVIDIA GeForce RTX 30 семейства Ampere, но последние пока ничего подобного от NVIDIA не получили. С выходом видеокарт GeForce RTX 50 и новых моделей DLSS в компании допустили возможность адаптации новой модели генерации кадров для видеокарт прошлых поколений (старше RTX 40), но ничего не обещали.