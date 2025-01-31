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Moleculo
В Geekbench 6.4 улучшили поддержку ARM и RISC-V процессоров, в отчёты добавят список инструкций
Обновление стало доступно на днях.

Компания Primate Labs на днях объявила об обновлении бенчмарка Geekbench до версии 6.4 и советует всем пользователям установить новую версию — она уже доступна для загрузки на официальном сайте. Оценки Geekbench 6.4 сопоставимы с оценками Geekbench 6.3.

Источник изображения: Nat, Unsplash (отредактировано)

Обновление принесло поддержку векторных расширений RISC-V, что повысит производительность построенных на этой архитектуре процессоров в рабочих нагрузках, использующих SIMD инструкции. Также улучшена совместимость с Arm-процессорами: ранее для совместимости с бенчмарком от процессора требовалась одновременная поддержка расширений для матричных вычислений (Scalable Matrix Extension) SME и SME2, теперь же тест могут пройти и те процессоры, что поддерживают только первую версию SME.

Отчёты Geekbench 6.4 теперь содержат информацию о наборах инструкций, поддерживаемых процессором и задействованных во время тестирования. Например, AVX2, AVX512, SME и RVV. Это улучшит понимание результатов, особенно при сравнении разных процессоров.

Наконец, в Geekbench 6.4 улучшили обнаружение топологии процессора в системах, использующих операционные системы Linux, в частности, это касается систем с процессорами ARM и RISC-V.

#тесты #geekbench
Источник: geekbench.com
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