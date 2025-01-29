Защита от так называемых «лжеантивирусов» и «страшилок».

В браузере Microsoft Edge появилась предварительная версия новой защитной функции Scareware blocker от так называемых «лжеантивирусов» и «страшилок», сообщает ресурс Chipp.in.

В атаках типа Scareware используется подход, который нацелен на создание у пользователя панического состояния. В таком состоянии снижается бдительность и злоумышленникам нужно приложить гораздо меньше усилий, чтобы получить доступ к компьютеру жертвы. Например, попадая на вредоносный Scareware ресурс при веб-сёрфинге, пользователь может столкнуться с полноэкранным сообщением об обнаруженных в его системе вирусах и т.п. В сообщении могут быть указаны контакты злоумышленников, которые под видом технической поддержки удалённо завладеют системой пользователя.

Источник изображения: Chipp.in

Scareware blocker использует искусственный интеллект на локальном компьютере, чтобы анализировать веб-страницы и определять, могут ли они потенциально представлять угрозу. Если алгоритм распознаёт Scareware, пользователя предупреждают об этом — можно закрыть страницу или проигнорировать предупреждение. Scareware blocker дополняет Defender SmartScreen, который блокирует известные вредоносные страницы и сайты.

На данный момент Scareware blocker необходимо включить вручную в настройках безопасности браузера.