Они оснащены 140-мм вентиляторами и поддерживают полу-пассивный режим охлаждения.

Be quiet! анонсировала новую линейку блоков питания Power Zone 2 с платиновыми сертификатами эффективности 80 PLUS Platinum и Cybenetics Platinum. В линейку вошли три модели мощностью 750, 850 и 1000 Вт.

Источник изображения: be quiet!

Компания подчёркивает, что в её портфолио это первые блоки питания с полу-пассивным охлаждением — вентилятор останавливается при низкой нагрузке на блок питания, когда это допускает температура его компонентов. После охлаждения вентилятор продолжает работать несколько минут, чтобы избежать частого включения-отключения и снизить износ.

Источник изображения: be quiet!

Вентилятор заслуживает отдельного внимания — это фирменная модель Pure Wings 3 с диаметром крыльчатки 140 мм. По данным компании, вентилятор работает довольно тихо, даже при полной нагрузке на блок питания. Чтобы минимизировать акустический шум электроники, такой как свист катушек, компоненты были тщательно оптимизированы, а катушки склеены. В результате модели мощностью 1000 и 850 Вт получили рейтинг Lambda A+ по итогам сертификации Cybenetics, а модель мощность 750 Вт — рейтинг A++.

Источник изображения: be quiet!

Блоки питания Power Zone 2 разработаны в соответствии с требованиями стандартов Intel ATX 3.1 и PCIe CEM 5.1, в частности, оснащены одним кабелем питания 12V-2x6 с угловым коннектором. В дополнение к этому каждый блок питания предлагает три 6+2-контактных кабеля PCIe. Блоки питания полностью модульные.

За рубежом блоки питания ожидаются в продаже с 11 февраля, цены от 149,9 до 189,9 долларов США, сообщает TechPowerUp.