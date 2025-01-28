Универсальные вентиляторы с хорошим соотношением производительности и шума.

Компания Scythe представила 9-лопастные вентиляторы Wonder Tornado 120 белого цвета с настраиваемой подсветкой в комплектах по три штуки, сообщает Cowcotland. Это ожидаемый шаг после выпуска воздушного кулера Mugen 6 в белом цвете, комплектация которого включает рассматриваемые вентиляторы. Специалисты отмечают, что серия Wonder Tornado интересна хорошим соотношением между шумом и производительностью, а также своей универсальностью — вентиляторы можно использовать как в качестве корпусных, так и с радиаторами.

Источник изображения: Scythe

Рассматриваемый комплект содержит три вентилятора Wonder Tornado 120 версии WT1225FD25WARX3-P со скоростью вращения в диапазоне 350…2500 об/мин. Вентиляторы развивают воздушный поток до 76,17 CFM (кубических футов в минуту) при статическом давлении 3,39 мм вод ст. Также в комплектацию входят разветвитель, удлинитель, силиконовые винты и саморезы. Максимальный уровень шума в соответствии со спецификациями составляет 35,57 дБ.