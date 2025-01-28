В Windows 10 они не работают, а в Windows 11 уровень звука может автоматически взлететь до 100%.

Обновления безопасности Windows 10 от 14 января 2025 года вызывают проблемы с USB-аудиоустройствами, сообщает Neowin. Microsoft подтвердила проблему, которая, в частности, затрагивает пользователей внешних ЦАП на основе аудио драйвера USB 1.0 — устройства не работают. При этом пользователи могут наблюдать в диспетчере устройств сообщения о невозможности запуска устройства (ошибка с кодом 10). Единственным решением проблемы, который предлагает компания, является подключение аудиоустройств напрямую к материнской плате (внутренняя звуковая карта, вероятно, тоже подойдёт).

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Проблема при использовании внешних ЦАП присутствует и в Windows 11 24H2, но другого характера. При определённом стечении обстоятельств уровень звука в операционной системе может самостоятельно повышаться до 100%. Это не сопровождается какими-либо уведомлениями или сообщениями об ошибке.В частности, это может происходить при выходе компьютера из сна, быстром отключении внешнего ЦАП после подключения. Microsoft в настоящее время исследует проблему, которая кроется в службе AudioEndPointBuilder.