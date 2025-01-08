Возможно, новинки появятся в серии Lightning.

MSI разрабатывает две специальные версии видеокарт NVIDIA GeForce RTX 5090 с инновационными системами охлаждения.

Источник изображения: MSI

Одна из видеокарт будет оснащаться моноблочной системой жидкостного охлаждения под названием HydroCool с двумя 120-миллиметровыми радиаторами и двумя сквозными воздушными каналами, на каждый из которых приходится по два вентилятора. В числе особенностей этой версии также упоминается решение для охлаждения видеопамяти Targeted Memory Cooling, точного описания которого нет, но, по ряду предположений, конструкция выполнена таким образом, чтобы тепло от чипов памяти отводилось к жидкости, протекающей по циркуляционным каналам системы охлаждения.

Источник изображения: MSI

Другая видеокарта получит воздушную систему охлаждения под названием FiveFrozr с пятью вентиляторами StormForce. Крыльчатка вентиляторов состоит из семи лопастей и периферийного кольца для формирования направленного потока воздуха.

Источник изображения: MSI и TechPowerUp

Журналисты TechPowerUp выяснили на выставке CES 2025, что для обеих видеокарт разрабатывается нестандартная печатная плата. Коммерческого названия у видеокарт ещё нет, обе называют Special Edition, но также мелькает название Lightning — в материалах и на видеокартах можно заметить значок молнии. Lightning на протяжении 10 лет была одной из флагманских серий видеокарт MSI, однако после выпуска юбилейной NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti Lightning 10th Anniversary Edition новых моделей не последовало. Возможно, MSI вернётся к выпуску видеокарт Lightning в серии GeForce RTX 50.

Среди прочих анонсов, MSI планирует интегрировать в своё фирменное программное обеспечение, MSI Afterburner и MSI Center, искусственный интеллект с использованием технологий NVIDIA ACE. Судя по описанию, это будет чат-бот, через общение с которым можно будет управлять работой системы.