В среднем новинка на 20% опережает Intel Core Ultra 9 285K в играх.

В VideoCardz раскрыли официальные данные о производительности процессора AMD Ryzen 9 9950X3D. По итогам тестирования в 40 играх при высоких настройках и разрешении 1080p, новинка на 8% быстрее предшественника 7950X3D и на 20% быстрее Intel Core Ultra 9 285K. А по итогам тестирования в 20 различных приложениях 9950X3D оказался быстрее на 13% и 10% соответственно.

Источник изображения: Brian Jones, Unsplash (отредактировано)

AMD Ryzen 9 9950X3D в общей совокупности предлагает 144 мегабайта (МБ) кэш-памяти 2- и 3-го уровня, может повышать частоту ядер до 5,7 гигагерц (ГГц) при показателе TDP 170 ватт (Вт). Стандартная модель 9950X настроена на работу при той же пиковой частоте и TDP, однако имеет куда меньше кэш-памяти — 80 МБ.

Источник изображения: AMD и VideoCardz

Источник изображения: VideoCardz

Также подтверждается подготовка AMD Ryzen 9 9900X, но его результаты тестирования неизвестны. Также пока не называются цены новых процессоров, но появиться они должны в первом квартале 2025 года.