Презентация состоится в ближайшее время.

В VideoCardz продолжают публиковать предварительную информацию о новинках AMD, презентация которых ожидается на CES 2025. На этот раз ресурс подтвердил, что компания собирается представить игровые видеокарты Radeon RX 9070 и 9070 XT, которые придут на смену RX 7900 XT, RX 7900 GRE и RX 7800 XT. Что примечательно, RX 7900 XTX здесь не упоминается. Также ожидается, что видеокарты Radeon RX 9060 станут заменой видеокарт RX 7600 и 7600 XT.

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Характеристики новых видеокарт пока неизвестны, но называются основные преимущества архитектуры RDNA 4:

Оптимизированные вычислительные блоки

Расширенные возможности вычислений для искусственного интеллекта (ускорители искусственного интеллекта 2-го поколения)

Улучшена производительность трассировки лучей на вычислительный блок (ускорители трассировки лучей 3-го поколения)

Улучшенное качество кодирования мультимедиа (сопроцессор AMD Radiance Display Engine 2-го поколения)

4-нанометровый производственный процесс

В AMD подтвердили, что схема именования новых видеокарт была изменена для возможности прямого сравнения с конкурентами. Это касается и серии 8000, в которой пока ожидаются интегрированные графические решения процессоров Strix Halo.

В числе партнёров по выпуску новых видеокарт AMD перечислены компании: YESTON, SAPPHIRE, ASROCK, POWERCOLOR, ASUS, GIGABYTE, VASTARMOR, XFX и ACER. Во всех случаях речь пока идёт о вариантах старшей модели RX 9070 XT, которая, вероятно, появится в продаже первой. AMD подтверждает, что выпустит эталонные варианты RX 9070 и RX 9070 XT. Продажи запланированы на первый квартал 2025 года.