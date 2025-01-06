В VideoCardz рассказали, какие процессоры войдут в серию.

В VideoCardz рассказали о серии процессоров AMD Ryzen Z2, которые компания AMD должна представить в рамках выставки CES 2025. По информации ресурса, в серию войдут три процессора, включая флагманский вариант Ryzen Z2 Extreme. Флагман имеет отношение к новейшему семейству Strix Point и предлагает сочетание 8-ядерного процессора (три ядра Zen 5 плюс пять ядер Zen 5c) с интегрированной графикой RDNA 3.5 на 16 вычислительных блоков Compute Units (CU).

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Для устройств более доступного ценового сегмента подготовили базовую версию AMD Ryzen Z2, которая относится к семейству Hawk Point и предлагает 8 ядер Zen 4 с интегрированной графикой RDNA3 на 12 вычислительных блоков CU.

Ещё более доступным вариантом станет AMD Ryzen Z2 Go. Этот процессор семейства Rembrandt предложит 4 ядра Zen 3+ и 12 вычислительных блоков CU интегрированной графики на базе архитектуры RDNA 2, но есть нюанс — это эксклюзивный вариант для портативного игрового компьютера Lenovo legion Go S.

В маркетинговых материалах, на которые ссылается VideoCardz, якобы сообщается, что процессоры AMD Ryzen Z2 найдут применение и в Steam Deck от Valve. Подробности неизвестны, но это намекает на то, что игровой КПК могут обновить. Процессор текущей версии Steam Deck сочетает 4 ядра Zen 2 и 8 вычислительных блоков CU интегрированной графики RDNA 2.