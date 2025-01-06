В числе Fire Range одна 3D V-Cache модель.

Авторы ресурса VideoCardz заявляют, что AMD представит на выставке CES 2025 три процессора семейства Fire Range и семь процессоров Strix Halo.

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Процессоры AMD Fire Range входят в серию Ryzen 9000HX — это настольные процессоры в корпусе BGA, адаптированные для применения в мощных ноутбуках и мобильных рабочих станциях. Благодаря этой серии AMD смогла принести в сегмент ноутбуков процессоры с 3D V-Cache и одна из таких моделей входит в новую стартовую линейку: Ryzen 9 9950HX3D получил 16 ядер, 144 мегабайта (МБ) кэш-памяти 2- и 3-го уровня в сумме. AMD Ryzen 9 9950HX является альтернативным 16-ядерным процессором без 3D V-Cache, а 9850HX — более доступная 12-ядерная модель. Все перечисленные процессоры настроены на работу с повышением частоты до 5,4 гигагерц (ГГц).

Ryzen 9 9950HX3D: 16 ядер, 144 МБ кэш-памяти 2- и 3-го уровня, 5,4 ГГц пиковая частота

Ryzen 9 9950HX: 16 ядер, 80 МБ кэш-памяти 2- и 3-го уровня, 5,4 ГГц пиковая частота

Ryzen 9 9850HX: 12 ядер, 76 МБ кэш-памяти 2- и 3-го уровня, 5,4 ГГц пиковая частота

Источник изображения: VideoCardz

Процессоры AMD Strix Halo входят в серию Ryzen AI MAX 300. В VideoCardz перечислили три потребительские модели, которые будут представлены и в модификации PRO для устройств бизнес класса, кроме этого, назван ещё один процессор, который войдёт только в линейку PRO. Основным отличием процессоров Strix Halo от всех других процессоров AMD можно назвать производительную интегрированную графику, которая может конкурировать с современными дискретными решениями начального уровня.

Флагманом станет AMD Ryzen AI MAX+ (PRO) 395, который будет сочетать 16 процессорных ядер и интегрированную графику RDNA 3.5 на 40 вычислительных блоков Compute Units (CU). Следующими по списку идут 12- и 8-ядерные модели Ryzen AI MAX (PRO) 390 и 385, которые также содержат интегрированную графику с 32-я блоками CU. Младший процессор пока представлен только в варианте для устройств бизнес класса — это Ryzen AI MAX PRO 380 — 6 процессорных ядер и 16 вычислительных блоков CU интегрированной графики.

Ryzen AI MAX+ (PRO) 395: 16 ядер, 40 вычислительных блоков графики

Ryzen AI MAX (PRO) 390: 12 ядер, 32 вычислительных блоков графики

Ryzen AI MAX (PRO) 385: 8 ядер, 32 вычислительных блоков графики

Ryzen AI MAX PRO 380: 6 ядер, 16 вычислительных блоков графики

В числе прочих достоинств процессоров AMD Ryzen AI MAX 300 наличие интегрированного нейронного сопроцессора XDNA 2 для компьютеров с искусственным интеллектом Microsoft Copilot+ PC.

Источник изображения: VideoCardz