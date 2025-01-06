Им комплектовались процессоры Pentium и Celeron в коробочном варианте поставки.

В конце прошлого года Intel завершила производство процессорного кулера Laminar RS1, которым комплектовались настольные процессоры начального уровня, такие как Pentium и Celeron, сообщает VideoCardz со ссылкой на документацию компании.

На сегодняшний день нет никаких надёжных признаков того, что Intel готовит бюджетные процессоры для новой платформы LGA 1851, даже модели «класса 3», Core 3 или Core Ultra 3, а для более мощных моделей Laminar RS1 слабоват.

Источник изображения: Intel

Ещё неизвестно, какие комплектные кулеры будут поставляться с коробочными вариантами процессоров Core Ultra 200S, но Laminar RM1 с производства пока не снят. Laminar RM1 обладает более высокой эффективностью, в частности, за счёт медного сердечника, кулер входит в комплект коробочных вариантов процессоров Core i3, i5 и i7 мощностью 65 ватт (Вт) из 13- и 14-го поколений.

В ближайшее время ожидается презентация Intel, где компания среди прочего представит настольные 65-ваттные процессоры Core Ultra 200S, тогда и станет известно, какие комплектные кулеры будут поставляться с новыми процессорами.