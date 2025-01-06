На первый взгляд, конструкция выглядит привычно — видеокарта получила массивную систему охлаждения с тремя вентиляторами.

Ресурс VideoCardz опубликовал изображения партнёрской версии NVIDIA GeForce RTX 5090 в исполнении iChill X3 от Inno3D. На одном из изображений показана часть коробки, где подтверждается, что RTX 5090 получит 32 гигабайта (ГБ) видеопамяти GDDR7.

Источник изображения: Ganesh Ravikumar, Unsplash (отредактировано)

Доступен только один ракурс и на нём видеокарта практически ничем не выделяется относительно других флагманских моделей текущего и прошлых поколений: система охлаждения с тремя вентиляторами займёт 3,5 слота расширения. Видеокарта выглядит массивно и, судя по всему, отличается не только большой длиной, но и высотой — визуально конструкция выходит далеко за пределы кронштейна. Вес у видеокарты тоже должен быть солидный, на это намекает толстая рама.

Источник изображения: VideoCardz

По информации VideoCardz, на выставке CES 2025 компания NVIDIA представит для настольных ПК видеокарты RTX 5090, 5080 и 5070 Ti. Флагманской модели приписывают графический процессор с обозначением GB202, в котором задействованы 21760 CUDA ядер. Общая пропускная способность памяти у флагмана может достичь 1,8 терабайт в секунду (ТБ/с). Ожидается, что первой в продажу 21 января поступит RTX 5080, эта модель получит примерно вдвое меньше CUDA ядер и памяти.