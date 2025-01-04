Презентацию ожидают на CES 2025.

Acer готовит портативные игровые компьютеры NITRO Blaze 11 и 8 с процессорами AMD из серии Ryzen AI 300, сообщает VideoCardz. Предположительно, номер модели указывает на диагональ дисплея, если так, то NITRO Blaze 11 может стать одной из самых крупных новинок среди устройств этого класса.

Acer NITRO Blaze 7. Источник изображения: Acer

Первым игровым КПК Acer стал NITRO Blaze 7 с процессором AMD Ryzen 7 8840U. В VideoCardz отмечают, что устройство выпустили относительно поздно, поэтому система не оказала большого влияния на рынок портативных игровых КПК высокого класса. Скоро появятся устройства следующего поколения с новым оборудованием AMD и Intel, снова есть шанс закрепиться на рынке, выпустив новинки вместе со всеми другими компаниями, но конкуренция будет высокой.

Подробности об игровых КПК Acer ожидаются на выставке CES 2025, которая начнётся на следующей неделе.