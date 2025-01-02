Компания MSI анонсировала новые мониторы в преддверии выставки CES 2025, которая начнётся на следующей неделе. В частности, это «первые в мире» 27-дюймовые QD-OLED-мониторы с поддержкой DisplayPort 2.1a спецификации UHBR20: модель MPG 272URX QD-OLED обладает разрешением UHD (3840 на 2160 пикселей) и частотой обновления до 240 герц (Гц), а модель MPG 272QR QD-OLED X50 — разрешением WQHD (2560 на 1440 пикселей) и частотой обновления до 500 Гц.
В числе особенностей и достоинств монитора MSI MPG 272URX QD-OLED компания упоминает: более эффективную 5-слойную тандемную OLED-панель с технологией EL Gen 3, высокую чёткость изображения благодаря плотности пикселей 166 пикселей на дюйм. Монитор получил награду CES 2025 Innovation Award. В случае MPG 272QR QD-OLED X50 компания отмечает сертификаты VESA DisplayHDR True Black 500 и VESA ClearMR 21000.
Также MSI напомнила о доступности 32-дюймового монитора MPG 322URX QD-OLED с самой быстрой спецификацией DisplayPort 2.1a UHBR20. Монитор обладает разрешением 4K, поддерживает частоту обновления до 240 Гц, совместим с G-SYNC.
В числе прочих анонсов:
- Двухрежимный монитор MPG 274URDFW E16M с 1152-зонной подсветкой Mini LED. Двойной режим позволяет переключаться между разрешением UHD при частоте обновления до 160 Гц и разрешением FHD при частоте обновления до 320 Гц. В числе прочих особенностей данной модели: сертификация VESA DisplayHDR 1000, поддержка AMD FreeSync Premium. Монитор оснащается портами HDMI 2.1, DisplayPort 1.4a (HBR3) и USB Type-C (DP Alt Mode).
- Для киберспортсменов MSI анонсировала 24-дюймовый TN-монитор MPG 242R X60N с разрешением 1920 на 1080 пикселей и частотой обновления до 600 Гц. Монитор также может похвастаться наличием сертификата VESA DisplayHDR 400.
- Первый игровой монитор MSI с поддержкой технологии NVIDIA G-Sync Pulsar: модель MPG 272QRF X36 с 27-дюймовой IPS панелью разрешением 1440p и частотой обновления 360 Гц.
- 27-дюймовый WQHD монитор-док-станция PRO MP275QPDG для современных и эффективных рабочих мест. В числе особенностей: поддержка последовательного подключения, передача до 98 Вт мощности, сигнала дисплея и подключение к Ethernet через один кабель Type-C; встроенный KVM переключатель, функции «картинка в картинке» (PiP) и «картинка за картинкой» (PbP).
- Портативный 23,8-дюймовый монитор PRO MP242E E10, которому для работы требуется 10 Вт мощности. Для питания и вывода изображения может использоваться всего один кабель Type-C, возможно питание от внешнего аккумулятора.