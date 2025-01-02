Компания анонсировала новинки в преддверии выставки CES 2025. Также среди них первый монитор MSI с поддержкой NVIDIA G-Sync Pulsar.

Компания MSI анонсировала новые мониторы в преддверии выставки CES 2025, которая начнётся на следующей неделе. В частности, это «первые в мире» 27-дюймовые QD-OLED-мониторы с поддержкой DisplayPort 2.1a спецификации UHBR20: модель MPG 272URX QD-OLED обладает разрешением UHD (3840 на 2160 пикселей) и частотой обновления до 240 герц (Гц), а модель MPG 272QR QD-OLED X50 — разрешением WQHD (2560 на 1440 пикселей) и частотой обновления до 500 Гц.

Источник изображения: MSI

В числе особенностей и достоинств монитора MSI MPG 272URX QD-OLED компания упоминает: более эффективную 5-слойную тандемную OLED-панель с технологией EL Gen 3, высокую чёткость изображения благодаря плотности пикселей 166 пикселей на дюйм. Монитор получил награду CES 2025 Innovation Award. В случае MPG 272QR QD-OLED X50 компания отмечает сертификаты VESA DisplayHDR True Black 500 и VESA ClearMR 21000.

Также MSI напомнила о доступности 32-дюймового монитора MPG 322URX QD-OLED с самой быстрой спецификацией DisplayPort 2.1a UHBR20. Монитор обладает разрешением 4K, поддерживает частоту обновления до 240 Гц, совместим с G-SYNC.

В числе прочих анонсов:

MPG 274URDFW E16M. Источник изображения: MSI