Устройство замечено в базе данных Geekbench.

В базе данных Geekbench впервые появились результаты тестирования процессора Intel Core Ultra 9 285HX и первого ноутбука на его основе MSI Raider 18 HX, сообщает VideoCardz. Отчёт подтверждает, что рассматриваемый процессор является 24-ядерным. По сути, это настольный Core Ultra 9 285K в корпусе BGA для ноутбуков, как и другие представители класса HX, выпущенные в прошлых поколениях. Процессор сочетает 8 производительных ядер и 16 эффективных, поддержки технологии Hyper-Threading (HT) в семействе Arrow Lake нет, поэтому потоков столько же, сколько ядер. Базовая частота процессора составляет 2,8 гигагерц (ГГц) при базовой мощности 55 ватт (Вт), информация о пиковой частоте в отчёте Geekbench отсутствует, зато есть сведения о видеокарте.

Источник изображения: Geekbench, VideoCardz

На удивление, Geekbench сообщает о наличии в составе ноутбука дискретной видеокарты NVIDIA GeForce RTX 4070, что довольно странно, учитывая слухи о презентации всей линейки видеокарт RTX 50 для ноутбуков 6 января. Не исключено, что это ошибка, или в тестировании участвовал инженерный образец с графикой текущего поколения, которая позже, к моменту начала продаж, будет заменена на новую. Также в отчёте говорится о наличии 64 гигабайт (ГБ) оперативной памяти, остальные характеристики ноутбука остаются неизвестными. MSI Raider 18 HX текущего поколения оснащается 18-дюймовым дисплеем Mini-LED с поддержкой DisplayHDR 1000.

Источник изображения: Geekbench, VideoCardz

Помимо Intel Arrow Lake HX для ноутбуков выпустят серию процессоров Arrow Lake H, все они вместе с процессорами Lunar Lake MX войдут в состав серии Core Ultra 200. Также планируется серия процессоров Core 200, под которой, как ожидается, выпустят обновлённые процессоры Raptor Lake разных классов.