Также ходят слухи о применении более быстрой памяти и более ёмком накопителе.

Обновлённая версия портативного игрового компьютера ZOTAC GAMING ZONE 2 2025 года получит APU AMD Ryzen AI 300, более быструю оперативную память, также планируется обновление подсистемы хранения данных, сообщает VideoCardz со ссылкой на свои источники.

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Применение APU из серии AMD Ryzen AI 300 не говорит о многом, это может быть как вариант из семейства Strix Point, так и Krackan, либо, что маловероятно, но теоретически возможно, вариант из семейства Strix Halo. Тем не менее, эта информация потенциально подтверждает, что новая версия игрового КПК будет использовать APU AMD с процессорными ядрами Zen 5 и интегрированной графикой RDNA 3.5 — новейшими разработками компании.

Учитывая, что актуальная версия ZOTAC GAMING ZONE использует память LPDDR5X-7500, новая может получить более быструю LPDDR5X-8000, поддержка которой заявлена для Strix Point и (по слухам) для Strix Halo. Что касается подсистемы хранения данных, ожидается, как минимум, увеличение объёма накопителя. В текущей версии КПК используется M.2 PCIe Gen 4 твердотельный накопитель объёмом 512 гигабайт (ГБ) — для современных игр этого маловато.

Новый портативный КПК ZOTAC должны показать на выставке CES 2025. Ожидается, что компания подготовит устройство в нескольких цветовых исполнениях, включая белый вариант.