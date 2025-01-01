Обновлённая версия портативного игрового компьютера ZOTAC GAMING ZONE 2 2025 года получит APU AMD Ryzen AI 300, более быструю оперативную память, также планируется обновление подсистемы хранения данных, сообщает VideoCardz со ссылкой на свои источники.
Применение APU из серии AMD Ryzen AI 300 не говорит о многом, это может быть как вариант из семейства Strix Point, так и Krackan, либо, что маловероятно, но теоретически возможно, вариант из семейства Strix Halo. Тем не менее, эта информация потенциально подтверждает, что новая версия игрового КПК будет использовать APU AMD с процессорными ядрами Zen 5 и интегрированной графикой RDNA 3.5 — новейшими разработками компании.
Учитывая, что актуальная версия ZOTAC GAMING ZONE использует память LPDDR5X-7500, новая может получить более быструю LPDDR5X-8000, поддержка которой заявлена для Strix Point и (по слухам) для Strix Halo. Что касается подсистемы хранения данных, ожидается, как минимум, увеличение объёма накопителя. В текущей версии КПК используется M.2 PCIe Gen 4 твердотельный накопитель объёмом 512 гигабайт (ГБ) — для современных игр этого маловато.
Новый портативный КПК ZOTAC должны показать на выставке CES 2025. Ожидается, что компания подготовит устройство в нескольких цветовых исполнениях, включая белый вариант.