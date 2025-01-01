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Moleculo
GUNNIR представляет Intel Arc B580 в исполнении TRI OC с тремя вентиляторами и заводским разгоном
Строгий дизайн в чёрном цвете.

GUNNIR выпускает ещё одну модель видеокарты Intel Arc B580 под названием TRI OC, сообщает VideoCardz. Модель предлагает совершенно новый дизайн в чёрном цвете. Каких-либо намёков на наличие подсветки нет, возможно, подсвечивается логотип Intel Arc, но точной информации по этому поводу ресурс не приводит.

Источник изображения: GUNNIR

По мнению VideoCardz, новинка займёт промежуточное положение между моделями Index и Photon. Последняя считается моделью более высокого класса, она работает при более высоких частотах, а в её конструкции присутствуют дополнительные элементы с подсветкой. Графический процессор Intel Arc B580 в исполнении TRI OC от GUNNIR разогнан до частоты 2800 мегагерц (МГц), что на 130 МГц превышает эталонное значение, однако Photon разогнан ещё больше — частота повышена на 180 МГц относительно эталонной.

Источник изображения: GUNNIR

Конструктивно же TRI OC и Photon похожи, во всяком случае, на фотографиях. Обе видеокарты оснащены системой охлаждения с тремя вентиляторами и занимают два слота расширения. Мощность также идентична — обе видеокарты по умолчанию настроены на работу при показателе TBP не более 213 ватт (Вт).

#intel #видеокарты #gunnir
Источник: videocardz.com
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