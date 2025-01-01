Скажется ли это на каких-либо эксплуатационных показателях, пока непонятно.

После сообщений об открытии в Китае предварительных заказов на новые процессоры Intel Core Ultra 200S с заблокированным множителем на китайской торговой площадке Taobao обнаружили первые объявления о продаже подобных моделей, включая Core Ultra 5 225 и 245, Core Ultra 7 265 и Core Ultra 9 285, сообщает Tom’s Hardware. Самое интересное на фото младших процессоров с обозначениями 225 и 245 — их теплораспределительные крышки отличаются от таковых у старших процессоров серии.

Источник изображения: Taobao, Tom's Hardware

На фото видно, что площадь той части теплораспределительной крышки, которая контактирует с основанием системы охлаждения, у процессоров Intel Core Ultra 5 225 и 245 меньше, чем, например, у Core Ultra 9 285K. При этом общая площадь поверхности, судя по фото, примерно та же. Как отметили специалисты, финальные этапы производства процессоров с разными крышками происходят на разных заводах: первая буква V в коде на крышке процессоров 225 и 245 указывает на Вьетнам, а L на крышке более старших моделей — на Ирландию.

В последних поколениях настольных процессоров Intel для моделей класса Core 5 могут использоваться разные кристаллы, как более крупные от старших моделей, где лишние ядра отключены, так и менее крупные, где физически меньше ядер. Возможно, этой практики Intel придерживается и в новом поколении, оснащая процессоры с меньшим кристаллом теплораспределительными крышками с меньшей контактной поверхностью. Пока это лишь предположения. Скажется ли иная форма крышки на какие-либо эксплуатационные показатели данных процессоров, пока рассуждать рано.