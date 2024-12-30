Считалось, что выпуск процессоров Core Ultra 3 в семействе Arrow Lake маловероятен.

В одной из публикаций южнокорейской платформы электронной коммерции и сравнения цен Danawa упоминается процессор Intel Core Ultra 3 205, сообщает VideoCardz. В одной из таблиц он перечислен со всеми другими процессорами семейства, его характеристики не уточняются. Считается, что выпуск процессоров Core Ultra 3 в семействе Arrow Lake маловероятен, до сих пор не появилось надёжных свидетельств существования подобных моделей.

Источник изображения: Daniel Pantu, Unsplash

Также в таблице присутствует Intel Core Ultra 5 235. По слухам, этот процессор предложит конфигурацию ядер 6P+8E, которую можно назвать более жизнеспособной, по сравнению с урезанной 6P+4E, особенно, если рабочие сценарии пользователя предполагают частое выполнение ресурсоёмких задач в фоне, когда планировщик переносит всю нагрузку на E-ядра.

Источник изображения: Danawa

Источник изображения: VideoCardz, Huang514613 в X (заблокирована в РФ)

Пока характеристики официально не подтверждены, но ждать осталось уже не долго. Intel запланировала на 6 января мероприятие, в котором и должны представить новинки. Надёжная информация может появиться и раньше, так, по некоторой информации, в Китае вскорости могут открыть предзаказы на новые процессоры.