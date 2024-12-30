А предварительные заказы могут открыть уже сегодня.

Похоже, китайское подразделение Intel подтвердило в социальных сетях дату начала продаж процессоров Core Ultra с заблокированным множителем, сообщает VideoCardz. В Китае старт продаж ожидается 13 января, причём предварительные продажи на местных интернет-платформах должны запустить уже сегодня.

Источник изображения: Ryan, Unsplash

Источник изображения: Intel China, Weibo; VideoCardz

Ожидается, что Intel представит множество процессоров Arrow Lake для настольных компьютеров и ноутбуков на предстоящей выставке CES 2025. Одновременно с этим компания должна объявить о выпуске новых материнских плат среднего и начального класса с чипсетами B860 и H810. Платы, вероятно, появятся в продаже одновременно с заблокированными настольными процессорами Core Ultra 200S. Что касается ноутбуков, компания анонсировала процессоры Arrow Lake класса H и HX, а также должна представить обновлённые линейки Core 200 с процессорами Raptor Lake H и U.