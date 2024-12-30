Более широкое распространение может начаться примерно через месяц.

По слухам, ноутбуки с процессорами Intel Arrow Lake-H сначала появятся в Китае и Южной Корее, а только потом, примерно через месяц, в других странах, сообщает VideoCardz со ссылкой на китайского блогера Golden Pig Upgrade. Специалисты называют подобную стратегию странной, но Intel уже не первый раз использует её при запуске новых продуктов: можно вспомнить дискретные видеокарты Arc Alchemist и ноутбуки на их основе, которые тоже по началу были доступны только в Китае и Южной Корее. Считается, что такой подход позволит Intel «обкатать» новинки и исправить ошибки перед более широким запуском.

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Ожидается, что процессоры Intel Arrow Lake-H станут основой для широкого ассортимента ноутбуков, дополнив более узконаправленные решения семейств Lunar Lake-MX и Arrow Lake-HX. Процессоры Lunar Lake-MX ориентированы на тонкие и лёгкие ноутбуки премиум-класса с расширенными возможностями искусственного интеллекта, портативные игровые компьютеры, в то время как Arrow Lake-HX — на мощные игровые ноутбуки и мобильные рабочие станции.

В свою очередь, Arrow Lake-H занимают промежуточную позицию и могут использоваться как для производительных игровых и рабочих ноутбуков с дискретной графикой, так и для более доступных, компактных решений, полагающихся только на интегрированную графику. Интегрированная графика Arrow Lake-H основана на доработанной архитектуре Xe-LPG+, в числе отличий которой от оригинальной Xe-LPG наличие блоков XMX для ускорения матричных вычислительных операций.

Также стоит напомнить, что Intel готовит для массового сегмента ноутбуков и новые процессоры под брендом Core (без Ultra) серии 200. Как ожидается, это будут в очередной раз обновлённые процессоры Raptor Lake разных классов.