Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Moleculo
Ноутбуки с процессорами Intel Arrow Lake-H предположительно сначала появятся в Китае и Южной Корее
Более широкое распространение может начаться примерно через месяц.

По слухам, ноутбуки с процессорами Intel Arrow Lake-H сначала появятся в Китае и Южной Корее, а только потом, примерно через месяц, в других странах, сообщает VideoCardz со ссылкой на китайского блогера Golden Pig Upgrade. Специалисты называют подобную стратегию странной, но Intel уже не первый раз использует её при запуске новых продуктов: можно вспомнить дискретные видеокарты Arc Alchemist и ноутбуки на их основе, которые тоже по началу были доступны только в Китае и Южной Корее. Считается, что такой подход позволит Intel «обкатать» новинки и исправить ошибки перед более широким запуском.

Источник изображения: Vishnu Mohanan, Unsplash (отредактировано)

Ожидается, что процессоры Intel Arrow Lake-H станут основой для широкого ассортимента ноутбуков, дополнив более узконаправленные решения семейств Lunar Lake-MX и Arrow Lake-HX. Процессоры Lunar Lake-MX ориентированы на тонкие и лёгкие ноутбуки премиум-класса с расширенными возможностями искусственного интеллекта, портативные игровые компьютеры, в то время как Arrow Lake-HX — на мощные игровые ноутбуки и мобильные рабочие станции.

В свою очередь, Arrow Lake-H занимают промежуточную позицию и могут использоваться как для производительных игровых и рабочих ноутбуков с дискретной графикой, так и для более доступных, компактных решений, полагающихся только на интегрированную графику. Интегрированная графика Arrow Lake-H основана на доработанной архитектуре Xe-LPG+, в числе отличий которой от оригинальной Xe-LPG наличие блоков XMX для ускорения матричных вычислительных операций.

Также стоит напомнить, что Intel готовит для массового сегмента ноутбуков и новые процессоры под брендом Core (без Ultra) серии 200. Как ожидается, это будут в очередной раз обновлённые процессоры Raptor Lake разных классов.

#intel #процессоры
Источник: videocardz.com
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Китай успешно получил изотоп никеля-64, стоимость которого превышает цену золота
1
Bloomberg сообщил о новых вариантах транзита газа в Европу
1
Президент Азербайджана поторопился с требованиями к России о компенсациях за катастрофу самолёта Embraer 190
27
Украинское руководство вывело из Курской области сразу три бригады ВСУ
+
Блогер запустил игры PS3 на железе PS5 и доказал возможность обратной совместимости
3
Используя Commodore 64 для вычислений, учёные решили превзойти результаты квантового компьютера
3
Производство самолётов МС-21 и SJ-100 будет ускорено после прохождения сертификации
+
Российский производитель суперкаров впервые продемонстрировал в движении свою модель Rossa LM GT
3
Гендиректор ASML утверждает, что китайские чипмейкеры отстают от мировых лидеров на 10-15 лет
3
Intel работает над видеокартой Arc PRO с 24 ГБ памяти
+
Стал известен список моделей iPhone, которые будут совместимы с iOS 19 в следующем году
+
Энтузиаст создал полномасштабную копию кабины грузовика для игры American Truck Simulator
3
Samsung растеряла почти все контракты на производство своих чипов
1
Уральский авиазавод отправил МО РФ первые самолеты УТС-800
1
Новый SSD от Huawei: 1 ТБ за 32 доллара в Южной Корее
+
Опубликованы фото прототипа самого высокоскоростного электропоезда CR450, представленного в Китае
1
Украина практически исчерпала запас тактических баллистических ракет ATACMS, поставленных США
4
Bloomberg: Отказ Киева от транзита российского газа приведёт к ударам РФ по газотранспортной системе
7
Ayaneo выпустила игровую карманную консоль Pocket Micro Retro Gold Limited Edition
+
Лавров напомнил, что Россию не устраивают никакие полумеры при урегулировании украинского кризиса
+

Популярные статьи

Как апскейлинг изменил игровую индустрию и почти вытеснил нативную графику
377
"Гладиатор 2", "Хищные земли", "Веном: Последний танец": краткий обзор фильмов
6
Xbox Series S — как хорошее вино, с возрастом становится только лучше
9
Подборка самых выгодных и интересных скидок зимней распродажи Steam 2024
13
ТОП-10 процессорных кулеров стоимостью до 5 тысяч рублей — рейтинг 2025 года
10
«Сычуань» (Type 076) — единственный в мире боевой корабль с электромагнитной катапультой
5
Топ 7 игр седого геймера, в которые наиграл более 100 часов за последний год и хочется еще
6
Тест ноутбука MSI Alpha 15 (R7 4800H, RX 5600M) после установки второго вентилятора
13
На Западе высоко оценили новую 152-мм гаубицу 2С43 "Мальва", оснащенную защитой от БПЛА
+
Обзор и тестирование материнской платы MSI MAG Z890 Tomahawk WIFI на чипсете Intel Z890
5

Сейчас обсуждают

Александр Негажин
16:38
Эксперты 😁
ТОП-10 процессорных кулеров стоимостью до 5 тысяч рублей — рейтинг 2025 года
Gamandril
16:37
Вроде бы и хорошо все написано, но непонятно чего ожидать при заполнении всех 4-х слотов памяти, нет потолка CUDIMM, хотя память имеется, зато есть отговорка. По сути ничего это не дает и смысла переп...
Обзор и тестирование материнской платы MSI MAG Z890 Tomahawk WIFI на чипсете Intel Z890
Маэстро
16:35
Ну да, очень интересно изучать историю по искаженным историческим фактам. В игры играть надо, а для кино другой жанр имеется.
Disney настолько довольны Indiana Jones and the Great Circle, что выпустят несколько игр этой серии
Александр Негажин
16:34
Пол года пользуюсь ID-COOLING SE-207-XT Black на i7 12700k - справляется с одним вентилятором и очень тихо (на комплектной говняной пасте 🤬). Пару месяцев назад собрал несколько систем 200W+ с montec...
ТОП-10 процессорных кулеров стоимостью до 5 тысяч рублей — рейтинг 2025 года
Маэстро
16:31
ну да, по тебе и видно, дипломированный специалист "мешки ворочать"
Redmi раскрыла дизайн Turbo 4 в преддверии запуска 2 января
Маэстро
16:28
Ага, да что там Кинжалы сбивать, уже Орешник сбивают вовсю, для этих целей даже активировали супер оружие, которе москалям и не снилось. На Украине отправили воевать снятый с памятника танк Т-34 htt...
Redmi раскрыла дизайн Turbo 4 в преддверии запуска 2 января
FelsheR-zzzzz
16:24
Как в трубопроводе газа не станет - хохлы пустые трубы сами растащат. 38 тыс км - это им работы на 1 ночь!)
Bloomberg: Отказ Киева от транзита российского газа приведёт к ударам РФ по газотранспортной системе
Леонид Дергалев
16:24
Жаль, что POCO X4 pro списали
Опубликован обновлённый список устройств Xiaomi, Redmi и Poco с поддержкой Android 16
FelsheR-zzzzz
16:21
Хорошо хоть печки у населения ваш наркофюрер не отнимает, под предлогом нехватки железа. Дожили, на украине - житнице = и нет ничего!
Bloomberg: Отказ Киева от транзита российского газа приведёт к ударам РФ по газотранспортной системе
Dimkovski
16:15
Зачем в 2025 году играть в графику PS4 ?
Xbox Series S — как хорошее вино, с возрастом становится только лучше
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем