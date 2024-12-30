Ожидается, что они будут оснащаться процессорами Intel Core Ultra 200 и видеокартами NVIDIA GeForce RTX 50.

В социальных сетях промелькнули изображения нового компактного игрового компьютера ASUS ROG NUC 2025, сообщает VideoCardz. Ожидается, что компьютер представят на выставке CES 2025, которая пройдёт с 7 по 11 января будущего года.

Источник изображения: ASUS, VideoCardz

Характеристики неизвестны, но весьма вероятно, что в основе ASUS ROG NUC 2025 совершенно новые компоненты: процессоры Intel Arrow Lake и игровая графика NVIDIA Blackwell. Наиболее подходящими для системы такого форм-фактора являются компоненты для ноутбуков, так, считается, что одна из конфигураций предложит Core Ultra 9 285H и ноутбучный вариант видеокарты GeForce RTX 5070.

Intel Core Ultra 9 285H на днях был обнаружен в базе данных Geekbench. Это 16-ядерный процессор: 6 ядер производительные, остальные эффективные. Пиковая частота может достигать 5,4 гигагерц (ГГц). По слухам, это будет единственный процессор стартовой линейки класса H с базовой мощностью 45 ватт (Вт), базовая мощность остальных будет настроена на уровень 28 Вт. Что касается новых видеокарт NVIDIA для ноутбуков, информации о них крайне мало.

Источник изображения: Geekbench

Пока актуальный ASUS ROG NUC 2024 года оснащается процессором Intel Core Ultra 185H семейства Meteor Lake и дискретной графикой NVIDIA GeForce RTX 40 для ноутбуков, RTX 4060 или 4070. В VideoCardz характеризуют компьютер как нишевый и дорогой продукт, зарубежная цена на лучшую конфигурацию может достигать 2000 долларов США.