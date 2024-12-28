Fire Range придёт на замену Dragon Range.

В базе данных Geekbench обнаружили результаты тестирования нового ноутбука ASUS ROG Strix G16, модель G614FH оснащается процессором AMD с кодовым обозначением 100-000001028-42_Y, которое, согласно ранее появившейся информации, указывает на процессор серии Fire Range, сообщает VideoCardz. Это высокопроизводительные процессоры для ноутбуков, которые по сути являются настольными процессорами Granite Ridge в корпусе BGA, как и текущее семейство Dragon Range, на смену которому и придёт Fire Range.

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Рассматриваемый процессор предлагает 16 ядер AMD Zen 5 и, вероятно, является родственником Ryzen 9 9950X. Очевидно, что для применения в ноутбуке процессор ограничат по мощности, что повлияет и на рабочие частоты, тем не менее, за счёт большего количества ядер 16-ядерная модель должна быть быстрее Ryzen AI 9 HX 370 в многопотоке, но не будет предлагать встроенного NPU и производительной интегрированной графики. Возможно, рассматриваемый процессор получит обозначение Ryzen 9 9955HX.

Также в Geekbench нашли тест процессора с кодовым обозначением 100-000000719-52_Y, утверждается, что это инженерный образец AMD Ryzen 9 9950X3D. Этот процессор, процессоры Fire Range и много других новинок должны представить на выставке CES 2025.